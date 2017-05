Basquetebol mafrense enfrenta em casa equipes de Jaraguá e Araquari

Hoje, em terceiro lugar no grupo, o basquete mafrense conta com a parceria da Prefeitura de Mafra e ABAM e quer contar também com o incentivo da população amante do esporte

Retornando ao campeonato catarinense de basquetebol feminino, as atletas da categoria sub 13 da ABAM basquete Mafra participam nesta sexta-feira, 5 de maio, à s 19h e no sábado, dia 6, às 13h30min, de novas disputas na busca por uma vaga para a final.

Os jogos acontecerão no ginásio da Associação Beneficente de Amparo ao Menor-ABAM (Ginásio da Escola Santo Antônio). Na sexta o time mafrense enfrenta o Basquete Jaraguá/FME e no sábado a Associação de Basquetebol Our Team-ABOT, de Araquari.

Formam a equipe sub 13 da ABAM Basquetebol Mafra as atletas: Mari Rita Kovaleski, Maria Gabriely Eckel dos Santos, Thaiane Tischer Lima, Julia Milena dos Santos, Maria Letícia W. Grahl de Souza, Thailane de Araújo Pinto, Marcela de Souza Mayer, Naila Stopa, Gabriela Magalhães Vollrath, Jaine Ressel, Isabela Aparecida da Silveira e Mariana Nogacz.