Big Safra/Planeta Couro de Papanduva é campeã invicta da 17ª Copa Serju de Futebol Sênior

Compartilhar no Facebook

Desde o ano de 2009, onde começou a disputar, oito anos em busca deste título, tinham no seu currículo os vices campeonatos de 2013 e 2016, com inteira justiça a representação papanduvense do Big Safra/Planeta Couro, com todos os méritos soltou o grito de campeão da 17ª edição da Copa Serju de Futebol Sênior.

Não só foi campeã, como a equipe comandada pelo desportista e vereador papanduvense, Edemar Batata Ostrovski, levou o prêmio de artilheiros com os atletas Paulo Cesar e Jucemar Jubanski, ambos com seis gols e de goleiro menos vazado com Douglas e Carlinhos Buture.

Esta conquista foi sofrida, onde o Big Safra/Planeta Couro começou avassalador, abriu 02 a 00, com gols do lateral Célio (aos 30min12seg), acertou um chute indefensável para o bom goleiro Lucas e do artilheiro Paulo Cesar (35min40seg).

Mas no final do primeiro tempo, aos 39min15seg o zagueiro Paulo Cesar o xerife da zaga da Center Collor, após uma cobrança de escanteio de cabeça, venceu o goleiro Antônio Carlos, colocando mais emoção para o segundo tempo.

No inicio do segundo tempo, aos 02min10seg, após um chute forte de Sapo o goleiro soltou nos pés de Betinho e com um leve toque, fez 02 a 02. Ficava a pergunta será que o titulo bateria na trave novamente.

A Center Collor com algumas mudanças na equipes subiu de produção, aonde foram substituídos, Fábio Lisboa, Aguinaldo, Samuel, David e Jefferson pelos atletas, Cisco, Sapo, Vadinho, Marquinhos e Mauricio.

Com estas mudanças a Center Collor equilibrou as ações, mas a equipe da Big Safra/Planeta Couro jogando com mais pegada, destaque para o meio campista Juca, jogador de muita qualidade e Jubanski se entregou em campo, dando combate na defesa e saindo para o ataque, veio mais determinada a conquistar este titulo.

O polivalente Jubanski debutando na competição, aos 16min52min, após um belíssimo passe de Nelsinho, bateu forte de esquerda vencendo o goleiro Lucas, fazendo 03 a 02.

O Big Safra/Planeta Couro poderia matar com o jogo, sem sofrer pressão, onde teve várias oportunidades de gols, na melhor delas nos pés de Jubanski, carimbando a trave do goleiro Lucas, que foi um dos destaques da Center Collor, realizou importantes defesas.

O gol da tranqüilidade e do título veio aos 37min10seg, nos pés do atacante Paulo Cesar, aproveitou uma cochilada da defesa, fazendo seu segundo gol na partida, 04 a 02, agora não tina jeito o titulo estava perto.

O árbitro Farid Nader Junior que fez uma excelente arbitragem deu cinco minutos de acréscimos, mas com inteira justiça o titulo não escapou da Big Safra/Planeta Couro, com uma campanha invicta, 02 x 01 Ajax de Canoinhas, 04 x 01 Grêmio Saltinho, 04 x 00 Pinheiros de Itaiópolis, 01 x 00 Ouro Verde, 02 x 02 Vila Prado Quitandinha, 02 x 01 Amigos do XV (semifinal) e 04 a 02 Center Collor (final).

Com o titulo a Big Safra/Planeta Couro levou um prêmio de R$ 1.400,00 + troféu e medalhas e a Center Collor R$ 800,00 + troféu e medalhas.

DESTAQUES – Para o trio de atacantes, Jubanski (06 gols), Paulo Cesar (06 gols) e Nelsinho (03 gols), marcaram 15 gols do total de 18 marcados, nos seis jogos realizados na campanha do titulo.

3º LUGAR – A Vila Prado de Quitandinha, conquistou o terceiro lugar, numa partida de 09 gols, venceu os Amigos do XV de Rio Negro, pelo placar de 05 a 04 e um prêmio de R$ 500,00 + troféu e medalhas e a quarta colocada R$ 350,00. Os gols da Vila Prado, Paulo Cesar (02), Ademir, Nilson e Luiz Carlos, descontando João Luiz (02),Emerson (02), para os Amigos do XV.

AMISTOSO – Antecedendo a final aconteceu um intercambio, num jogo amistoso entre as Escolinhas Sub-10 do Metropol/Leocádio Consul, tem no comando técnico os professores Hallan Lanski e Tibunga e o Interativo de Papanduva do professor Patika, apontando o empate em 01 a 01.

PLANTEL CAMPEÃO – Plantel do Big Safra/Planeta Couro nesta conquista inédita para as cores papanduvense, agora faz parte da galeria de campeões da Copa Serju de Futebol Sênior, são eles, Buture, Douglas e Biú (goleiros), Bil (lateral), Batata (meio campo), Bafo (meio atacante), Nivaldo (zagueiro), Denilson (zagueiro), Senho (zagueiro) Geraldinho (lateral), Célio (lateral), Laerte (lateral), Juca (volante), Ota (volante), Gerson (volante), Karvat (meio de campo), Luciano (meio de campo), Nelsinho (atacante), Jubanski (atacante), Paulo Cesar (atacante) e Nelsinho (atacante).

CAMPANHA NA COPA SERJU – A equipe do Big Safra/Planeta Couro de Papanduva, está em sua nona participação na Copa Serju de Futebol Sênior, conquistando as seguintes colocações: 2009 (3º lugar), 2010 (vice-campeã), 2011 (3º lugar), 2012 (6º lugar), 2013 (vice-campeã), 2014 (3º lugar), 2015 (8º lugar), 2016 (vice-campeã) e 2017 (campeã).

AGRADECIMENTOS – A diretoria da SERJU agradece os seguintes patrocinadores que apoiaram esta 17ª edição que foi coroada de pleno êxito, são eles, Auto Show Chevrolet, Colina Materiais de Construção Jardim América, Auto Posto Kaliski, Witt Contabilidade, Contra Chama Extintores, Afonso Veículos de Rio Negro, Lavoura e Pecuária Igarashi Papanduva, Sicoob Mafra, Ace Gases e Maxicar Veículos.