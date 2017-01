Campeonato de Bola Oito “Bar do Osmar na Restinga”

No último dia 09 de janeiro, aconteceu uma bonita confraternização, para o encerramento do Campeonato de Bola Oito do Bar do Osmar de 2016, localizado no bairro da Restinga, onde todos degustaram de um delicioso leitão recheado.

O referido campeonato encerrou no dia 30 de dezembro de 2016, onde teve a participação de 20 jogadores de altíssimo nível técnico, apontando como campeão, Mauricio Auersvaldt (Bar do Mauricio). O segundo colocado foi Zineu a terceira colocação (Laco) e o quarto colocado Vilmar Prestes, representando a cidade de Corupá/SC.

Luiz proprietário do estabelecimento comercial agradece a participação de todos.