Como surgiu o São Sebastião do Avencal de Cima

Relembrando o esporte do passado, para o torcedor matar a saudade das equipes que fizeram história no futebol mafrense a extinta representação do São Sebastião do Avencal de Cima.

O São Sebastião da localidade do Avencal de Cima, foi uma das forças da Liga Mafrense de Desportos, a primeira agremiação do interior, que possuía estádio alambrado e com vestiários com túnel de acesso ao gramado, nos áureos tempos do desportista Osmar Clemente, hoje morador em Rio Negrinho, empresário no rumo de mercado.

Nesta foto de 1966, em conversa com o senhor Raulino Rauen, nasceu em 06 de janeiro de 1947, na localidade do Avencal de Cima, hoje com seus 70 anos de idade, tem no esporte sua paixão, torcedor do Santos, comentou como surgiu a agremiação São Sebastião.

Naquele ano em 1966, um grupo de amigos, composto por Raulino Rauen, Marvino Narlock, Luiz Richter, Irineu Peschel, entre outros se reuniram e montaram o Ouro Verde do Avencal de Cima.

Mais tarde saiu o Ouro Verde e resolveram fundar o então São Sebastião, surgiu aí uma das equipes que fez história no esporte mafrense. Além de conquistar o titulo da LMD na década de 90, teve um dos estádios mais bonito do interior do município, com uma invejável estrutura física.

Infelizmente hoje não existe mais esta praça de esportes, foi um orgulho da comunidade do Avencal de Cima, hoje está no mais completo abandono, como muitas praças esportivas que fizeram história no esporte mafrense, desde a extinção da LMD.

Voltando a esta equipe do São Sebastião de 1966, surgiu através deste grupo de amigos, aonde deu inicio a uma bonita história desta agremiação no esporte mafrense e do planalto norte, devido à tradição participava de jogos amistosos, com equipes de outras cidades.

Em conversa com Raulino Rauen, esta nova agremiação do São Sebastião, participou de um quadrangular com as equipes do Gralha Azul do Avencal de Cima, Guarani do Rio Preto do Sul e Grêmio Vila Nova de Rio Negrinho.

Foi o primeiro titulo desta equipe que surgiu já vitoriosa, vencendo o Guarani do Rio Preto do S Sul por 03 a 01 e fez a final com o Grêmio Vila Nova de Rio Negrinho, que havia vencido o Gralha Azul na outra partida.

Com destaque para o atacante Raulino, autor de 02 gols, o São Sebastião, conquistou o titulo deste quadrangular, vencendo o Grêmio Vila Nova de Rio Negrinho, pelo placar de 03 a 01, surgia aí esta equipe que fez história no futebol mafrense e da região do planalto norte catarinense.