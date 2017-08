Definidas as equipes para a 7ª edição da Copa Serju Vovô Bom de Bola

Compartilhar no Facebook

Agendado para iniciar no mês de setembro (16 e 17), com jogos aos sábados e domingos, foram definidas as equipes, que participarão da 7ª Copa Serju Vovô Bom de Bola de Futebol.

Um total de oito equipes estará brigando pelo titulo, sendo somente duas de Mafra e as demais serão todas forasteiras, onde as novidades serão as debutantes, Canoinhas Tênis Clube, CVP Papanduva, Estrela Azul de Canoinhas e Renê Auto Peças de Mafra.

Esta edição promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos, onde é esperados jogos de muita qualidade técnica e equilibrados, enaltecendo ainda mais esta competição que ano a ano, vem ganhando novos adeptos.

REGULAMENTO – Cada equipe pode inscrever até 30 jogadores, sendo o goleiro nascidos até o ano de 1972 (45 anos), 02 atletas nascidos até o ano de 1968 (49 anos) e os demais nascidos até 1967.

PREMIAÇÃO – Haverá premiação em dinheiro as quatro melhores colocadas e ainda troféus para a equipe mais disciplinada e para o goleiro e artilheiro.

O campeão recebe R$ 800,00 + troféu e medalhas, o vice-campeão R$ 500,00 + troféu e medalhas o terceiro colocado, R$ 400,00 + troféu e medalhas e o quarto lugar R$ 300,00.

EQUIPES – Estas oito equipes a diretoria da SERJU, através de sorteio dividiu em duas chaves, ficando assim compostas.

CHAVE A – Ajax de Canoinhas (campeão 2016), Canoinhas Tênis clube, CVP Papand uva e Serju.

CHAVE B – Máster de Itaiópolis (vice-campeã de 2016), Olaria de Três Barras, Estrela Azul de Canoinhas e Rene Auto Peças.

OBS: Uma chave enfrenta a outra, para se conhecer as quatro equipes classificadas para as semifinais, independente das chaves para o cruzamento olímpico (1º x 4º e 2º x 3º).