Definidos os classificados na etapa microrregional dos Jesc em Mafra

Com as decisões do Voleibol e do Futsal na última sexta-feira (09), em Mafra, foram definidas as equipes classificadas na etapa microrregional dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc), 12 a 14 anos, da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra.

No voleibol masculino classificou-se a EEB Manoel E. Furtado, de Papanduva, e no feminino a EEB Marta Tavares, de Rio Negrinho. Já no futsal, a EEB Alinor Vieira Corte, de Papanduva, classificou-se no masculino e a EBM Jerônimo Cesar Pachedo, de Campo Alegre, no feminino.

As equipes se juntam à EEB Santo Antônio, de Mafra, classificada no basquetebol feminino e à EBM São Sebastião, de Mafra, no masculino. Para finalizar, a EBM Lucinda Pscheidt, de Rio Negrinho classificou-se no handebol masculino e feminino.

Agora, as escolas classificadas na microrregional da ADR Mafra vão disputar a etapa seletiva, que reúne também as equipes vencedoras das ADRs de Canoinhas e Joinville.

A etapa microrregional dos Jogos Escolares de Santa Catarina 12-14 anos é um evento do Governo do Estado, promovido pela Fesporte em parceria com a ADR Mafra e as Prefeituras.