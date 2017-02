Doze gols na abertura da 17ª Copa Serju de Futebol Sênior

A 17ª edição da Copa Serju de Futebol Sênior, numa promoção da Sociedade Esportiva e Recreativa Juventude do Butiá do Braz, com a participação de oito equipes, representando os municípios de Mafra, Rio Negro, Papanduva, Quitandinha, Itaiópolis e Canoinhas, iniciou no último domingo, com a realização de dois jogos, totalizando 12 gols.

Destaque para a goleada imposta pela Center Collor e para a equipe do Ouro Verde da Vila Ivete, que não se intimidou com a Vila Prado de Quitandinha, atual campeã, jogando de igual, deixando escapar a vitória no final.

Abrindo esta primeira rodada em campo, as equipes da Center Collor de Rio Negro, campeã em 2005 e 2008 e vice-campeã em 2011 e 2015, enfrentando o Pinheiros de Itaiópolis, em sua terceira participação, ainda não passou da primeira fase.

Com um plantel respeitado a equipe da Center Collor, tendo no comando técnico Adolar Rauen, tricampeão com o Hilton (2013/2014 e 2015), mostrou todo seu favoritismo dentro das quatro linhas, aplicando uma goleada de 07 a 01.

O destaque desta goleada foi o atacante Samuel Simões, jogador de apurada técnica, sabe se colocar na área, mostrou seu faro de gol, marcando em três oportunidades, largando na frente em busca da artilharia.

O meio campista Aguinaldo, jogador que bate muito bem na bola e o meio atacante Jefferson “Gildo”, debutando na Copa Serju de Futebol Sênior (nascido em 1980 – 37 anos), atleta diferenciado de muita habilidade, completaram a goleada da Center Collor, cada um marcando 02 gols.

Outro destaque da Center Collor o atacante Fábio Lisboa, nos poucos minutos que esteve em campo no primeiro tempo, mostrou muita visão de jogo, autor das jogadas dos primeiros dois gols, marcados por Samuel e Jefferson “Gildo”.

Na partida de fundo a estreia da Vila Prado de Quitandinha, atual campeão, enfrentando o Ouro Verde da Vila Ivete, com vários reforços, destaque para a segurança do goleiro Ivan Pombo (ex-Hilton) e o meio campista Zé, jogador de muita qualidade técnica e a velocidade de Petiço.

O Ouro Verde do técnico “Dego” não se intimidou com a forte equipe da Vila Prado, esteve melhor no primeiro tempo, mas num vacilo de sua defensiva, a representação de Quitandinha, abriu o placar com o atleta Anderson, 01 a 00.

O Ouro Verde voltou com a mesma pegada do primeiro tempo e virou o placar, numa bonita cobrança de falta do meio campista Claudio “Rascunho” e num contra ataque o veloz atacante “Carudo”, após uma bela jogada, tira do goleiro, fazendo 02 a 01.

A Vila Prado reforçada do zagueiro Ademir de Piên (tricampeão pelo Hilton do Avencal do Saltinho) foi pra cima em busca do empate, aproveitando que o Ouro Verde, recuou para segurar o placar e através de Mauri, conseguiu seu objetivo, 02 a 02, placar final de uma partida de um ótimo nível técnico.

PATROCINADORES – Apoiadores da 17edição da Copa Serju de Futebol Sênior, Auto Show Chevrolet, Auto Posto Kaliski, Wit Contabilidade, Contra Chama Extintores, Colina Material Construção Jardim América, Afonso Veículos Rio Negro, Lavoura e Agropecuária Igarashi de Papanduva, Maxicar Veículos e Ace Gases Jardim América.

PRÓXIMA RODADA – No próximo domingo o campeonato prossegue com a segunda rodada, destaque para o confronto entre o Big Safra/Planeta Couro de Papanduva e Ajax de Canoinhas, num confronto que promete.

08h45min – Grêmio Saltinho x Amigos do XV de Rio Negro

10h40min – Big Safra/Planeta Couro x Ajax de Canoinhas