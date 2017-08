Equipe de basquetebol de Mafra é campeã em Rio do Sul

A equipe feminina da ABAM Basquetebol Mafra/DME, com total apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, sob o comando técnico do professor Plácido Gaissler Filho, conquistou neste final de semana (05 e 06) o titulo do III Quadrangular.

Numa promoção da Federação Catarinense de Basketball este III quadrangular foi realizado na cidade de Rio do Sul, onde a equipe mafrense, não tomou conhecimento das adversárias, jogando um basquetebol de alto nível técnico, aonde jogo a jogo vem mostrando evolução tática.

No sábado às 09h30min abrindo este quadrangular o basquetebol da ABAM Mafrense/DME, jogando contra a equipe da casa, mostrou toda sua força, vencendo pelo elástico placar de 57 a 06, com destaques para as atletas Julia Milena dos Santos (22 pontos) e Maria Luiza Weck Grahl de Souza com 15 pontos.

Pela parte da tarde, ás 16h30min as meninas de Mafra voltaram à quadra, pela frente a equipe do APAD/DME/Porto União/Clube Concórdia. Com mais uma grande atuação da equipe, com destaque para Julia Milena dos Santos com 27 pontos, mais uma bonita vitória por 44 a 12.

No domingo pela manhã a partir das 08h30min o titulo da ABAM Basquetebol Mafra/DME, foi consolidado com mais uma brilhante vitória, frente a vice-campeã Campos Novos, que havia vencido os seus dois jogos.

Numa atuação de gala uma vitória por 34 a 15, para não deixar dúvida da superioridade técnica, mas uma vez a atleta Julia Milena dos Santos sobressaiu, fazendo 20 pontos, totalizando 69 nas três partidas realizadas.

QUARTA ETAPA – O quarto quadrangular será realizado na cidade de Mafra no mês de setembro (02 e 03), fazendo parte das comemorações do centenário do município, onde os torcedores poderão conhecer esta nova geração, que esta surgindo no basquetebol mafrense.

ATLETAS – As atletas que defenderam com brilhantismo e elevando o nome do município de Mafra são a seguintes: Maria Eduarda Fernandes (09 pontos), Eduarda Aparecida Radol Padilha (08 pontos), Izabelly Luiza Kuss, Rayane Paola Costa da Silva (06 pontos), Maria Luiza Weck Grahl de Souza (24 pontos), Carla Eduarda dos Anjos Sebode, Anna Maria Alves Moreira (07 pontos), Julia Milena dos Santos (69 pontos), Eduarda Esther Sabatke (02 pontos) e Cibele Aparecida Koinatske (10 pontos). Técnico: Plácido Gaissler Filho.