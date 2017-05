Equipe Mafrense de basquetebol vence Balneário Camboriú, mas perde para Joinville

As meninas da ABAM basquetebol Mafra passaram por mais uma etapa do campeonato catarinense feminino sub-13, apresentando uma melhora nos resultados dos jogos em relação ao primeiro turno, conforme análise é do professor e treinador Plácido Gaissler Filho.

Os jogos aconteceram no último final de semana, no ginásio de esportes da ABAM/Santo Antônio, quando a equipe mafrense perdeu para a sociedade ginástica de Joinville/SESPORTE, por 54 a 23. No outro jogo, venceu a equipe de equipe da ABAVI/FME de Balneário Camboriú, por 44 a 38.

Num comparativo entre o 1º e 2º turno apresentado pelo treinador, a melhora ficou evidente, em relação às duas equipes:

Contra a equipe de Joinville 1º turno – ABAM Basquetebol Mafra – DME 16 x 98 Sociedade Ginástica de Joinville (Diferença de 82 pontos) 2º turno – ABAM Basquetebol Mafra – DME 23 x 54 Sociedade Ginástica de Joinville (Diferença de 31 pontos) Contra a equipe de Balneário Camboriú 1º turno – ABAM Basquetebol Mafra – DME 42 x 41 ABAVI/FME de Balneário Camboriú (Diferença de 1 ponto) 2º turno – ABAM Basquetebol Mafra – 44 x 38 ABAVI/FME de Balneário Camboriú (Diferença de 6 pontos)

Quanto aos jogos o treinador Plácido disse ter ficado satisfeito com os resultados e feliz com a evolução da equipe e o envolvimento das atletas dos JASC, Olesc e Joguinhos, que participam em todas as etapas dos jogos. Ele salientou a parceria com a Prefeitura de Mafra. “A ajuda que o município está dando vai fazer com que o Basquetebol feminino volte a brilhar no cenário esportivo catarinense”, afirmou.

A equipe da ABAM Basquetebol Mafra – DME estava composta pelas atletas Isabela, Maria Letícia, Thailane, Maria Rita, Naila, Maria Gabriely, Thaiane, Julia Milena, Mariana e Jaine.