Equipe Volleybras conquista o terceiro lugar na 2ª Copa de Voleibol Solidário

A equipe de vôlei Volleybras conquistou o terceiro lugar na 2ª Copa de Voleibol Solidário que aconteceu no último sábado (3) e domingo (4) em Canoinhas. Disputaram a Copa, além do Volleybras, mais quatro equipes: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL)de Rio Negro, Departamento Municipal de Esportes (DME) Vôlei Feminino Master de Mafra, Mix Volleybol (Canoinhas) e Sereias do Vôlei (Itapoá).

Foram realizados quatro jogos. No sábado o Volleybras ganhou seus dois jogos por 2 sets a 0 das equipes da Mix Volleybol e SMEL. Já no domingo com alguns desfalques, a equipe foi derrotada por 2 setes a 0 no seu primeiro jogo contra o time do DME Vôlei Feminino Master, jogo que foi considerado por alguns como o melhor da Copa. Contra a equipe de Itapoá as meninas do Volleybras após ganharem o primeiro set sentiram o desgaste dos jogos e acabarem perdendo a partida por 2 sets a 1, conquistando assim o terceiro lugar. A equipe da DME Vôlei Feminino Master ficou em primeiro e as Sereias do Vôlei com o segundo lugar.

O time feminino do Volleybras foi criado em agosto do ano passado, através da união de pessoas apaixonadas pelo voleibol, desde então vem treinando e participando de torneios e campeonatos no Planalto Norte e na Região de Curitiba. Após a participação na Copa em Canoinhas, a equipe agora planeja o segundo semestre com a participação em pelo menos mais três torneios.

Jogaram pelo Volleybras as atletas Vanderleia de Fonseca, Patricia Fernandes Silverio, Marcilene Farias do Carmo, Viviane Rissi Moreira, Thais Pacheco Valério, Eliane Aparecida Menegasso, Karina Alves, Juliana Zavorne, Josiane Aparecida Moreira, Katia Fernandes Dias Schafhauser, Rubiane de Souza Moreira, Nicole Pereira Schiwingoski, Juliana Bordin e Lucilvana Reis Kozakiewicz.

O Volleybras tem o apoio da Rádio Cidadania e da Academia Retrô Fitness.