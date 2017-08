Equipe Volleybras vence amistoso preparatório em Canoinhas

Compartilhar no Facebook

A equipe feminina de vôlei Volleybras venceu no último sábado (19) o jogo amistoso contra o time Máfia Voleibol de Canoinhas. Foram cinco sets disputados e o time mafrense ganhou todos com as seguintes parciais – 25/11, 25/14, 25/21, 25/18 e 25/18.

O jogo serviu como preparação para o 2º Torneio de Voleibol TVC que vai ser disputados no próximo final de semana na cidade da Canoinhas. Ainda no mês de setembro o Volleybras vai à Joinville participar da 1ª Copa Avojoi de Voleibol Série Prata.

O Volleybras agradece o Lojão da Economia, a Rádio Cidadania, a Viação Santa Clara, a Academia Retrô Fitness e a Lettra Comunicação pelo apoio ao projeto de divulgar e incentivar a prática do voleibol.

As atividades e notícias do Volleybras podem ser acompanhadas no Facebook através da página www.facebook.com/volleybrasmafra.