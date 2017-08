Escolinha de Atletismo com aulas gratuitas é iniciada em Mafra

Estão abertas as inscrições do projeto “UnC em Movimento: escolinha de atletismo”. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas nas escolas, no Departamento de Esportes de Mafra e na Universidade do Contestado. Serão disponibilizadas 100 vagas em duas categorias: 8 a 11 anos e 12 a 15 anos. Os treinamentos acontecerão nas terças e quintas-feiras.

O projeto tem como objetivo oferecer atividades físicas por meio do atletismo em horário de contra turno escolar, além de proporcionar o acesso à prática e à cultura do esporte como instrumento sócio educacional, visando o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

A escolinha de atletismo será desenvolvida pelo Núcleo de Educação Física da Universidade do Contestado Campus Mafra e pelo Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Mafra. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 3641-5573.