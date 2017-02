Mafra Futsal confirma participação na Liga Sul e Copa do Brasil em 2017

O projeto Mafra Futsal ano a ano vem ganhando mais força, lançado em 2012, com os pés no chão e com o apoio dos torcedores e patrocinadores, no ano de 2016 conquistou o titulo da Copa Santa Catarina, ganhando o direito de disputar a Liga Sul em 2017, que inicia no mês de agosto.

Além da Liga Sul a grande novidade para os torcedores é a participação na Copa do Brasil de 2017, lançada este ano pela CBFS, terá a participação de 32 clubes, sendo uma de cada estado e mais seis campeãs das ligas regionais.

A vaga para o Mafra Futsal da Copa do Brasil se deu, devido que não houve a Liga Sul em 2016 e com o titulo da Copa Santa Catarina, ganhou o direito de representar o estado de Santa Catarina, juntamente com a equipe de Concórdia (3º lugar da Divisão Especial de 2016), com a desistência do Florianópolis e do JEK/Krona (campeão e vice da Divisão Especial de 2016).

A Copa do Brasil serão de jogos de ida e volta, onde na primeira fase para custeamento de despesas, serão regionalizadas com equipes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com os confrontos sendo realizados aos domingos.

CONGRESSO TÉCNICO – Os adversários e datas dos cruzamentos serão definidos em congresso técnico a ser realizado pela CBFS, faltando definir a data. A estreia na Copa do Brasil, está agendada para o dia 30 de abril.

Já o congresso técnico da Federação Catarinense de Futsal, está agendado para o dia 17 de fevereiro, quando serão discutidos assuntos pertinentes a Divisão Especial e Copa Santa Catarina com a participação do Mafra Futsal.

Além da Liga Sul e Copa do Brasil, Divisão Especial e Copa Santa Catarina o Mafra Futsal, participará ainda no ano de 2017 da fase regional dos JASC, buscando vaga a fase estadual, faltando definir cidade sede.

APRESENTAÇÃO DO PLANTEL – O plantel do Mafra Futsal se apresenta a comissão técnica dia 13 de fevereiro, com a realização e exames médicos e logo após inicia a pré-temporada visando os futuros compromissos em 2017, com trabalhos físicos e táticos.

AMISTOSO – A nova equipe do Mafra Futsal será apresentada aos torcedores e patrocinadores, bem com a imprensa em jogo amistoso contra o Jaraguá Futsal no dia 11 de março. No dia 24 de março o Mafra Futsal paga a visita do Jaraguá Futsal, se apresentando na Arena Jaraguá.