Mafra Futsal recebe hoje o JEC/Krona pela Copa Santa Catarina

Hoje a partir das 20h30min o Mafra Futsal, estará defendendo a liderança da Copa Santa Catarina, recebendo no Ginásio Wilson Buch a equipe sub-20 do JEC/Krona, onde ocupa a vice-liderança, numa partida que promete.

A equipe do JEC/Krona com 07 pontos, já completou cinco jogos, contra quatro do Mafra Futsal, onde obteve duas vitórias, um empate e duas derrotas, marcou 13 gols e sofreu 10.

A última partida realizada pelo JEC/Krona, foi no dia 12 de agosto, no Ginásio Waldir Quirino da Luz em São Francisco do Sul, conquistou um expressivo resultado contra a Assessoritec, pelo placar de 05 a 01, mostrando a ascensão da jovem equipe na competição.

O Mafra Futsal vem de uma excelente vitória, contra a equipe principal do JEC/Krona, por 03 a 02, a segunda do ano na Divisão Especial.

Hoje vai tentar manter a hegemonia também contra o JEC/Krona na sub-20, onde no primeiro turno no mês de abril a equipe do Mafra Futsal, venceu por 02 a 00 em Joinville.

Além de defender a liderança da Copa SC, com 08 pontos ganhos, o Mafra Futsal defende a sua invencibilidade na competição, com duas vitórias e dois empates, marcou 14 gols e sofreu 07.