Mafra inicia bem no estadual de basquete sub 12

A equipe feminina ABAM basquetebol Mafra/DME começou muito bem no Estadual sub-12, neste final de semana, ficando em segundo lugar no 1º quadrangular do campeonato. Venceu duas das três partidas disputadas e os resultados foram os seguintes:  vitória contra a equipe de porto União por 45 a 11; vitória também contra a equipe de Rio do Sul, por 49 a 15 e derrota para Campos Novos por 46 a 29.

Segundo o treinador Plácido Gaissler, os resultados da equipe foram ótimos, levando-se em conta que é a primeira vez que participa do estadual, com a atletas com idade de 11 e 12 anos, e viajando pela primeira vez sozinhas. “Todas jogaram com a mesma disposição de marcar e atacar. Fiquei muito feliz com os resultados e com o desempenho das atletas”, declarou. Ele destacou o apoio da Prefeitura de Mafra para viabilizar a participação de Mafra no campeonato estadual.

A competição reúne 18 times de meninas e 23 de meninos. Estão inscritos 243 atletas no feminino e 334 no masculino. Todos jogarão em suas chaves divididas de acordo com cada região do estado. Serão 5 chaves e somente 2 equipes de cada chave passam para a segunda fase. Os melhores se encontram para o hexagonal final que definirá o título estadual sub-12.

ATLETAS DO BASQUETEBOL SUB 12

Maria Eduarda Fernandes, Eduarda Aparecida Radel Padilha, Izabelly Luiza Kuss, Giovanna Correia de Souza, Anna Maria Alves Moreira, Gabriela Reck Azevedo, Maria Luiza Weck Grahl de Souza, Mayara Carolina Rodrigues da Silva, Julia Milena dos Santos, Eduarda Esther Sabatke e Cibele Aparecida Koinatski.