Mafra/Ferromax fecha com seis novos jogadores para a temporada de 2017

A diretoria do Mafra/Ferromax, já vem trabalhando forte para a montagem do plantel para a temporada de 2017, onde já acertou a contratação de seis novos jogadores e a renovação de sete atletas que integraram o grupo em 2016, são eles, os goleiros Dudu e Kalil o fixo Cleitão, os alas Ruan, Libanio e Lolato e o pivô André.

Além destes sete atletas a primeira renovação em 2016 para a temporada de 2017, foi do técnico Sandro Colvero, onde poderá dar continuidade frente à comissão técnica, onde se sente muito feliz pela confiança a ele depositada para dar sequencia ao seu ótimo trabalho, culminando com o titulo de expressão da Copa Santa Catarina.

NOVIDADES – Até o momento foram seis novas contratações, para suprir a ausência dos atletas que fizeram parte do plantel de 2016 e não foram renovados e seguem seus caminhos.

ROGER (goleiro)- O goleiro Rogério Hasemann Filho “Roger” de 23 anos, natural de Curitiba, foi o quarto atleta contratado dentre os novos.

No futsal do Paraná defendeu de 2003 a 2010 a AABB de Curitiba o Paraná Clube em 2011 e 2012 e atualmente estava no São José dos Pinhais de 2013 á 2016.

MURILO (Ala) – Também natural de Curitiba o ala Murilo Duarte da Silva de 24 anos foi o segundo contratado, iniciou sua carreira na AABB/Curitiba em 2009. Defendeu o Paraná Clube de 2010 a 2012. Em 2013 passou pelo Coritiba Futsal e em 2014 e 2015 esteve no São José dos Pinhais e atualmente estava no Caramuru Futsal de Castro.

FABIANO (Fixo) – Com passagem pela Malwee/Jaraguá em 2009 e 2010 a primeira contração do Mafra/Ferromax foi do fixo Fabiano de Araújo de 25 anos, natural de São Miguel do Oeste.

Ele iniciou sua carreira em 2004 no Joni Gool de São Miguel do Oeste de 2004 á 2008. Defendeu de 2011 a 2012 o Sport Club Corinthians Paulista. Em 2013 o Clube Caça e Tiro de Lages e desde 2014 vinha defendendo a CRE Xaxiense de Xaxim.

MARQUINHOS CARIOCA (Fixo e Ala) – Natural do Rio de Janeiro com 23 anos de idade, o fixo e ala João Marcos Batista da Silva “Marquinhos Carioca”, iniciou sua carreira no Vasco da Gama de 1998 a 2002. De 2003 á 2009 defendeu o Fluminense Football Club. Teve uma passagem em 2010 pelo Pentágono Futsal do Rio de Janeiro em 2010 e em 2015 defendeu o Botafogo de Futebol e Regatas. Longe do futsal do Rio de Janeiro, vinha defendendo em 2016 a AGF Guaíba do Rio Grande do Sul.

ANTÔNIO (Pivô) – Atuando na posição de pivô, Antônio Carlos Capelli de 29 anos de idade, natural de Galvão/SC, aonde por quatro temporadas de 2012 á 2015 defendeu o Futsal SLO de São Lourenço do Oeste/SC. Iniciou sua carreira em 2010 no Mariópolis Futsal do Paraná e atualmente estava no AES Sobradinho do Rio Grande do Sul.

VITINHO (Ala) – Com experiência de quatro temporadas na Liga Nacional de Futsal de 2009 a 2012, quem chega é o ala Vitinho de 26 anos, contratado nesta última quinta-feira (12/01), natural de São Paulo. Defendeu o Corinthians Paulista de 2009 a 2011. Em 2012 esteve no São Paulo/Colégio Londrinense de Londrina/PR. Ainda pelo futsal do Paraná defendeu em 2013 o Pato Branco e o Marreco Futsal de Francisco Beltrão de 2014 a 2015 e Keima Futsal de Ponta Grossa em 2016.