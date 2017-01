Moinho Catarinense fez história no esporte riomafrense e região

A empresa Moinho Catarinense S.S., fundada em 1951 a mais de 60 anos, gerando emprego e renda para o município mafrense, fez história também no esporte riomafrense e região.

Sob o comando técnico Marco Aurélio Costa “Marcão” e com total apoio da diretoria, através de Osmar Werner, a empresa Moinho Catarinense foi uma das mais respeitada na modalidade de futsal, ganhando títulos dos principais campeonatos de riomafra e outras cidades.

Além de bilhar em campeonatos de futsal de nossa região a empresa Moinho Catarinense, fez história nos Jogos do SESI de Mafra. A modalidade de futsal foi 12 vezes campeã seguida de 2004 á 2015 e o futebol suíço 2004 a 2016, além de dois títulos de campeão geral na somatória de todas as modalidades esportivas.

Representando o município de Mafra na fase regional dos Jogos do SESI, o futsal do Moinho Catarinense sagrou-se bicampeão nos anos de 2006 e 2007. Participando da fase estadual o futsal do Moinho Catarinense foi vice-campeão em 2006 e 3º lugar em 2007.

AABB – Em 2008 o Moinho Catarinense conquistou o titulo do Campeonato de Futebol Suíço da AABB.

FEZ HISTÓRIA NO FUTSAL DE RIOMAFRA – Com jogadores de elevado nível técnico, fizeram história com as cores da camisa do Moinho Catarinense, onde foram várias conquistas dos principais campeonatos do salonismo de riomafra e Campo do Tenente.

TAÇA ZEPPELIN – O Moinho Catarinense entrou para a história da Taça Zeppelin de Futsal, conquistando o bicampeonato invicto nos anos de 2004 e 2009.

COPA MAFRENSE – Participando da Copa Mafrense de Futsal, idealizada pela LMD, o Moinho Catarinense, mostrou também sua força, conquistando o bicampeonato em 2006 e 2007 e vice-campeão em 2010.

TAÇA CIDADE DE MAFRA DE FUTSAL – Outro evento promovido pela LMD, a equipe do Moinho Catarinense, também fez história, conquistando o tricampeonato nos anos de 2005, 2006 e 2008.

COPA CIDADE DE RIO NEGRO DE FUTSAL – Atravessando a ponte que interliga os municípios de Mafra e Rio Negro a representação do Moinho Catarinense, marcou seu nome na Copa Cidade de Rio Negro de Futsal, sendo campeão invicto em 2010 e vice-campeões em 2007 e 2009.

TAÇA ERNANI PEREIRA DE FUTSAL – Participando na cidade de Campo do Tenente da Taça Ernani Pereira de Futsal no ano de 2005 conquistou o titulo de forma invicta.