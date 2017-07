Operário é goleado pelo Hercílio Luz na disputa da liderança da Série B

Fazendo sua terceira partida, dentre as nove que disputará, onde apontará o campeão do primeiro turno, a representação do Operário, recebeu no último domingo, no estádio 16 de Abril em Itaiópolis o Hercílio Luz de Tubarão.

Em campo além da invencibilidade as únicas equipes invictas na competição, estava em jogo a liderança da Série B, onde a vitória levaria o Operário ao topo da tabela de classificação e o empate manteria o Hercílio Luz em primeiro lugar.

O Hercílio Luz mostrou o porquê venceu as duas partidas disputadas, 02 a 00 no Fluminense na Arena Joinville e 03 a 02 no Barra de Itajaí no estádio Anibal Torres Costa em Tubarão, mostrando um futebol de muita qualidade técnica.

Com uma espinha dorsal liderada por jogadores experientes, todos com bagagem em suas carreiras, goleiro Martins, os zagueiros Baggio e André Luiz (Com passagem pelo São Paulo) o volante Robert e o meio atacante Mateus, se impuseram diante do Operário, que ainda está em formação, muitos jogadores ainda não puderam estrear.

Há de enaltecer ainda no Hercílio Luz a qualidade técnica do meio atacante Bruninho, foi improvisado de lateral esquerdo, com seus 20 anos de idade, mostrou que tem um grande futuro no futebol brasileiro.

O primeiro tempo apontou a vitória do Hercílio Luz por 01 a 00, com o gol saindo numa falha defensiva do Operário, aos 18min40seg o atacante Luizinho, aproveitou um lançamento e venceu o goleiro Bruno.

No segundo tempo o Hercílio Luz, continuava com maior posse de bola o Operário não conseguia dar dois toques e a bola caia nos pés do adversário, muito lançamento que não dava em nada.

No intervalo o técnico Edmar Heiler sacou o meio campista Ian e colocou Alves, que aos 03min38min, teve uma grande oportunidade de empatar, mas parou na ótima defesa do goleiro Martins.

EMPATE – Após uma jogada individual do lateral esquerdo Cristiano, driblou a defensiva do Hercílio Luz e tocou para o meio atacante Alves na direita, fuzilou o goleiro Martins, com a bola ainda batendo na trave e morrendo no fundo do gol, 01 a 01, aos 21min22seg.

02 X 01 – Quando o Operário comemorava ainda o empate, numa cobrança de escanteio o zagueiro André Luiz aos 22 minutos de cabeça, fez 02 a 01.

03 X 01 – Aos 30min35seg em mais um escanteio o Hercílio Luz, aumentou a vantagem, desta vez o zagueiro Baggio, subiu sozinho e fez 03 a 01.

04 x 01 – O quarto gol foi uma pintura o meio atacante Mateus, acertou um bonito chute da intermediaria na gaveta do goleiro Bruno, 04 a 01, placar final.

LIDERANÇA – O Hercílio Luz de Tubarão manteve a liderança com 100% de aproveitamento, vencendo as três partidas realizadas, mostrando um forte candidato a subir para a Série A em 2018.

RESULTADOS – Confira os outros resultados desta terceira rodada. Guarani de Palhoça 03 x 01 Sport Club Jaraguá, Fluminense de Joinville 02 x 02 Juventus de Jaraguá do Sul, Camboriú 01 x 01 Concórdia. Na segunda-feira fechando a terceira rodada o Barra ficou no empate em 01 a 01 com o Marcílio Dias no clássico de Itajaí.

CLASSIFICAÇÃO – 1º – Hercílio Luz 09 pts; 2º – Guarani 06 pts; 3º – Marcílio Dias 04 pts; 4º – Barra 04 pts, 5º – Operário 04 pts; 6º – Camboriú 04 pts; 7º – Fluminense 04 pts; 8º – Juventus 04 pts; 9º – Concórdia 02 pts e 10º – Sport Club Jaraguá 00 pt.

4ª RODADA – A quarta rodada será realizada somente no próximo final de semana, onde o Operário viaja até Itajaí, onde no sábado (15/07), enfrenta o Marcílio Dias. Concórdia x Guarani de Palhoça, Hercílio Luz x Camboriú, Juventus x Barra e Jaraguá x Fluminense.