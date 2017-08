Operário perde a terceira seguida e segue na lanterna do catarinense da Série B

Concórdia segue 100% no returno do catarinense da Série B

Sob o comando técnico de Mauro Ovelha a equipe do Concórdia vem sendo a sensação do returno do Campeonato Catarinense da Série B, onde venceu as três partidas disputadas, lidera com 100% de aproveitamento.

O Concórdia vem de seis vitórias consecutivas, sendo três no returno e lidera com 100% de aproveitamento esta 2ª fase com 09 pontos. Além da terceira vitória seguida no returno a equipe do Concórdia, vem de seis resultados positivos, conquistando 12 pontos.

A terceira vitória foi no domingo no Estádio Domingos Machado de Lima, onde o Concórdia recebeu o Camboriú, vencendo pelo placar de 02 a 01.

No sábado em Jaraguá do Sul a equipe do SC Jaraguá no estádio do Botafogo, foi derrotado por 02 a 00 para o Guarani de Palhoça que segue na terceira colocação com 06 pontos.

No domingo pela manhã em Itajaí no estádio DR. Hercílio Luz o Marcílio Dias, venceu por 02 a 00 o Barra e se manteve na vice-liderança com 07 pontos. O Barra de Itajaí é p penúltimo com 01 ponto.

O Juventus recebendo no estádio João Marcatto ficou no empate, em 02 a 02, com o Fluminense de Joinville

OPERÁRIO GOLEADO – O Hercílio Luz de Tubarão campeão do turno, jogando no estádio Anibal Torres Costa, conseguiu sua primeira vitória no returno, aplicando uma goleada de 03 a 00 no Operário.

O placar foi construído no segundo tempo, após um magro 00 a 00 no primeiro tempo. Com a vitória o Hercílio Luz soma 04 pontos e segue na sexta colocação.

Já o Operário sofreu a sua terceira derrota consecutiva no returno, onde ainda não pontuou e amarga a lanterna.

RECEBE MARCÍLIO DIAS – No próximo domingo no estádio 16 de Abril em Itaiópolis a partir das 15 horas o Operário recebe o vice-líder Marcilio Dias, buscando sua primeira vitória no returno para sair desta cômoda posição.