Operário recebe amanhã em Rio Negro o Tubarão pela Copa Santa Catarina

A representação do Operário estará fazendo sua segunda partida diante de sua torcida, onde após a derrota de forma injusta para o vice-líder Criciúma por 02 a 01, amanhã a partir das 15h30min pela sétima rodada da Copa Santa Catarina Sub-20, estará recebendo a equipe do Tubarão.

A equipe de Tubarão amarga a lanterna da competição, perdeu as seis partidas realizadas, marcou somente 03 gols e sofreu 13, onde o Operário impondo o seu melhor futebol, deve vencer e somar mais três pontos e subir na tabela de classificação.

Atualmente ocupando a oitava colocação com seis pontos, somente a vitória interessa contra o Tubarão. Faltando cinco rodadas para definir as semifinalistas a equipe operariana, precisa pontuar nestes jogos, para brigar por uma das quatro vagas.

O técnico Norberto Lemos com passagens, como jogador por grandes clubes do futebol brasileiro, Fluminense e a dupla grenal, entre outras, deixou o comando do Operário essa semana e voltará a ser comandado por Edmar Heiller.

Ele aceitou o convite para assumir o Operário, mas presenciando o dia a dia do clube, sem a mínima estrutura e nenhum apoio, em conversa com Edmar Heiller, que fez o convite para ele assumir o comando técnico, em comum acordo deixou o clube e seguirá normalmente sua carreira.

CLASSIFICAÇÃO – Após a realização da sexta rodada da fase classificatória o JEC continua imbatível com 100% de aproveitamento. 1º – JEC 18 pts; 2º – Criciúma 14 pts; 3º – Avaí 13 pts; 4º – Concórdia 13 pts; 5º – Chapecoense 10 pts; 6º -Metropolitano 09 pts; 7º – Figueirense 07 pts; 8º – Operário 06 pts; 9º – Jaraguá 06 pts; 10º – Barra de Itajaí 04 pts; 11º – Internacional 04 pts e 12º – Tubarão 00 pt.

JOGOS DA SÉTIMA RODADA – Barra x Metropolitando (05/05), Internacional x Avaí (06/05), Criciúma x Concórdia (05/05), Chapecoense x JEC (06/05) e Figueirense x Jaraguá (05/05).

CATEGORIAS – Já as categorias de base do Operário, Sub-15 e Sub-17, tem compromisso pelo Campeonato Catarinense da Série B, na próxima segunda-feira em São João Batista no Estádio: Valério Gomes Neto.

A equipe operariana estará enfrentando o EC Jaraguá, onde o sub-15 entra em campo ás 13h30min e o Sub-17 ás 15h30 min.

A equipe do Operário viajou no último sábado até Itajaí, para seu compromisso contra o Marcílio Dias. Na categoria sub-15 o Operário perdeu de virada por 02 a 01 e o Sub-17 empatou em 01 a 01.