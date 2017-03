Plantel do Operário será apresentado neste domingo (12)

Em contato com o técnico Edmar Heiller, onde se encontrava em Recife em viagem de compromissos, o mesmo relatou que o plantel do Operário, para as disputas da Copa Santa Catarina Sub-20 e 2ª Divisão de Profissionais, será apresentado à imprensa e demais convidados no dia 12 de março no Hotel Susin.

Edmar Heiller relatou a nossa reportagem, que o plantel da Copa SC sub-20, onde estreia dia 26 de março, no estádio municipal Alfredo Herbst, recebendo o Metropolitano de Blumenau, será a base da equipe que disputará a 2ª Divisão de Profissionais.

Conforme regulamento da Federação Catarinense de Futebol, as equipes que disputarão a 2ª Divisão de Profissional de 2017, somente podem registrar jogadores até 23 anos de idade e mais cinco acima desta idade.

Edmar Heiler relatou que devido à crise financeira e para não deixar o Operário morrer, resolveu aceitar mais este desafio, para termos futebol profissional em Mafra, onde a equipe da Copa SC Sub-20, com cinco jogadores acima desta idade, disputarão o acesso a Divisão Principal em 2018, envergando a camisa operariana na 2ª Divisão de Profissional.

A Copa Santa Catarina além dos atletas sub-20, cada clube poderá inscrever cinco atletas profissionais com idade acima de 21 anos, terá as forças das equipes que integram a Divisão Especial, serão atrações no estádio municipal Alfredo Herbst, Chapecoense, Criciúma, Joinville, Figueirense, Avaí, Metropolitano, Internacional de Lages e Almirante Barroso.

Apesar da falta de apoio, o torcedor operariano, pode esperar uma equipe competitiva, frisou Edmar Heiller, onde já temos contatos com jogadores de qualidade técnica e alguns experientes.

Trabalharemos com o máximo 20 atletas, dentre estes, cinco pratas da casa, com destaque para o médio volante Juninho, defendeu a Caçadorense na Série C e ainda na temporada de 2016, defendeu o Tubarão na Divisão Principal e também o médio volante Renan Martins e ainda o meio atacante Giovani, revelação do futebol mafrense, oriundo da Vila Solidariedade.

Dentre os cinco jogadores acima da idade o retorno do zagueiro Eduardo Costa, foi contratado para ser um dos lideres da equipe, tem passagem pelo Guarani de Palhoça e o Veranópolis do Rio Grande do Sul.

REFORÇOS – Já estão acertados vários reforços, todos os jogadores de qualidade técnica, escolhidos a dedo pelo técnico Edmar Heiller, onde nas próximas edições traremos uma reportagem completa sobre estes atletas que envergarão a camisa do glorioso na Copa SC sub-20 e 2ª Divisão de Profissionais.