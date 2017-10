Real Madrid é campeão invicto da 12ª Taça Cidade de Mafra de Futsal

Um bom público compareceu na última sexta-feira no ginásio Wilson Buch, para prestigiar a final da 12ª Edição da Taça Cidade de Mafra de Futsal, em comemoração ao centenário do município, numa promoção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, através do DME e com total apoio da Prefeitura Municipal.

3º LUGAR – Antecedendo a final aconteceu a decisão do 3º lugar. A equipe da JS/J&J Pinturas, realizou uma ótima campanha durante a competição, com o apoio do desportista Ivaldino Pereira Pinto (proprietário do Ferro Velho Pereira em Rio Negro), grande incentivador do esporte, aonde já foi vereador rionegrense e muito contribuiu e vem contribuindo com os principais campeonatos de Riomafra.

Esta ótima campanha foi consolidada, vencendo por 04 a 03, a equipe do The Brodys, conquistando o terceiro lugar.

Além do 3º lugar a equipe do JS/J&J Pinturas, conquistou o troféu de goleiros menos vazado e de artilheiro com o atleta David Willian, marcou 09 gols.

FINAL – Logo após ás 20h40min em quadra na disputa do titulo, as equipes do Real Madrid e Amigos do XV, uma representando o futsal de Mafra e outra de Rio Negro.

Em quadra duas tradicionais equipes do salonismo de riomafra e da região, conquistaram os principais campeonatos de nossas cidades, onde tem a frente os desportistas Eraldo Mora (Real Madrid) e Arcenário Bastos (Amigos do XV), merecedores de elogios, pelo o que fazem pelo esporte riomafrense.

Nesta final em quadra os principais jogadores do salonismo de Riomafra e a certeza de um jogo de muita qualidade técnica.

A equipe do Real Madrid jogando mais na coletividade, liderada pelo experiente jogador Gleison, aproveitou o individualismo dos Amigos do XV, aproveitando as roubadas de bola e chegaram ao titulo de forma merecida, vencendo por 08 a 05.

O Real Madrid jogando com inteligência, sob o comando técnico de Eraldo Mora, abriu 02 a 00 no primeiro tempo. Aos 10min27seg, enquanto jogadores dos Amigos do XV discutiam em quadra, Felipe aproveitou e fez 01 a 00.

Numa roubada de bola do ala Rafinha, o Real Madrid não perdoou e aos 12min54seg, fez 02 a 00, placar do primeiro tempo.

No segundo tempo com menos de 02 minutos o Real Madrid fez 04 a 00, com gols de Gilsinho aos 59 segundos, chutando forte da entrada da área e Felipe aos 01m34seg.

Atrás do placar a equipe dos Amigos do XV, ficaram expostos aos contra ataques e o Real Madrid, teve ótimas chances de aplicar uma goleada histórica, mas não aproveitaram.

Como diz aquele ditado popular, quem não faz leva. Aos 07 minutos o ala Rafinha diminuiu o placar. Aos 08min26seg o experiente Luizinho marcou o segundo para os Amigos do XV.

Aos 13 minutos o atleta Dilson, colocou mais emoção a esta final, descontando para os amigos do XV, que encostou ao placar 04 a 03.

Mas a reação parou por aí, o Real Madrid, aos 12min48seg, com o atleta Felipe, aumentou para 05 a 03 o gol da tranqüilidade.

Aos 16min34seg, o pivô Bruno, tirou qualquer reação do adversário e matou com o jogo, fazendo 06 a 03.

O goleiro Ligado escolhido o melhor jogador da final, aproveitando que o adversário utilizava o goleiro linha, fez 07 a 03 aos 16min54seg.

Aos 17min37seg o atleta Diego descontou para os Amigos do XV (07 a 04) e Bruno aos 19min40seg, fez 08 a 04 para o Real Madrid. O ala esquerdo Luizinho aos 19min54seg deu números finais, descontando para os Amigos do XV, placar final, 08 a 05.

PREMIAÇÃO – Logo após com a presença de autoridades municipais de Mafra (vereadores) e do casal Simone e Mario Mazzai da empresa Ferromax, patrocinadores do Mafra Futsal, aconteceram à solenidade de premiação aos destaques do campeonato.

Campeão – Real Madrid de Mafra.

Vice-campeão – Amigos do XV de Rio Negro.

3º lugar – JS/J&J Pinturas.

4º lugar – The Brodys.

Troféu Disciplina – Santa Cruz da Vila Peschel

Goleiros menos vazados: JS/J&J Pinturas e Real Madrid (Ligado).

Artilheiros – Luizinho dos Amigos do XV e David Willian da JS/J&J Pinturas com 09 gols.

Melhor jogador da final – Goleiro Ligado do Real Madrid.

Melhor técnico – Eraldo Mora do Real Madrid.