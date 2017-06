Ronaldo do Operário é o principal artilheiro da Copa Santa Catarina sub-20

A equipe do Operário tem o que comemorar na Copa Santa Catarina de Futebol Sub-20, aonde encerrou sua participação vencendo por, 03 a 02, o Jaraguá em São João Batista em partida realizada no último dia 03 junho.

Com os 02 gols marcados na vitória do Operário o atacante Ronaldo da Cruz, soma10 gols na competição, se tornando um principal artilheiro da Copa SC sub-20, seguido de Matheus do Figueirense com 07 gols e Janderson do JEC com 05 gols.

O Operário encerrou sua participação em 8º lugar com um total de 13 pontos, ficando a frente do Barra de Itajaí (11 pontos), Internacional de Lages (10 pontos), Tubartão (08 pontos) e Jaraguá (06 pontos).

Faltando três jogos para encerrar a fase classificatória, o JEC lidera com 23 pontos, Criciúma 21 pontos, Concórdia 20 pontos, Avaí 19 pontos e Metropolitano de Blumenau 18 pontos.

Estes jogos serão realizados nesta próxima terça-feira (13/06), com jogos decisivos que definirá os confrontos das semifinais: Criciúma x JEC, Concórdia x Metropolitano e Chapecoense x Avaí.