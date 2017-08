Técnico de basquete de Mafra foi à busca de conhecimentos para levar equipe ao pódio

Compartilhar no Facebook

Com o objetivo de trocar experiências com técnicos e professores de basquete o técnico da equipe mafrense feminina sub-12 e sub-13 ABAM Basquetebol Mafra/DME, professor Plácido Gaissler Filho, esteve em Florianópolis nos dias 11 e 12 de agosto participando da Clínica para Técnicos II, cujo objetivo foi o de difundir e ampliar conhecimentos da modalidade em Santa Catarina, por meio da capacitação dos profissionais que atuam no projeto Basquete para o Amanhã.

Entre os palestrantes, nomes de destaque do meio, como os professores da Universidade Federal de Santa Catarina, Michel Milistetd e Humberto Carvalho.

Plácido falou sobre a importância de participar do evento. “Um dos palestrantes – Humberto – é uma sumidade no esporte. Ele enfatizou bastante o trabalho de transição (velocidade para entrar e velocidade para voltar para defesa). Também falou que o gesto técnico deve ser o mais correto possível”, explicou.

DA TEORIA À PRÁTICA

Quanto à aplicabilidade no dia a dia, Plácido disse que vai utilizar os novos conceitos adquiridos nos treinamentos. “Alguns exercícios novos e a filosofia de velocidade serão repassados às atletas. Vou enfatizar uma defesa forte e agregar mais velocidade”. Isso poderá ser visto durante os jogos do 4º quadrangular do campeonato estadual de basquete sub-12, que acontece nos dias 02 e 03 de setembro em Mafra, cidade escolhida pela passagem de seu centenário.