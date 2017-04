Terceira Idade de Mafra se classifica para fase estadual do JASTI

A delegação de atletas da terceira idade de Mafra está em festa. No dia 5 durante a 10ª edição dos Jogos Abertos da Terceira Idade fase microregional, em Rio Negrinho, conquistou várias medalhas para o município. Foram 22 atletas que disputaram as modalidades de truco feminino e masculino, dominó feminino, canastra feminino e masculino, bolão 23 feminino e dança de salão 70+. As representantes do dominó e truco feminino vão defender Mafra na fase estadual do Jasti, em Blumenau de 17 a 21 de maio.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura procura estimular a participação do idoso em atividades esportivas, recreativas, visando ampliar as perspectivas de sua qualidade de vida. Além disso, busca fazer com que a pessoa idosa troque experiências, por meio do convívio social, do diálogo e das modalidades esportivas.

Confira o quadro de medalhas