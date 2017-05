Top Mix campeão do I Torneio Misto do SESI

O grupo do Top Mix composto por homens e mulheres, fez bonito no I Torneio de Vôlei Misto, numa realização do Sesi, sagrando-se campeão com inteira justiça, mostrando em quadra muita união e entrosamento o ponto alto desta equipe.

A equipe é composta pelos seguintes atletas, Airton, Genilson, Yurie, Jeice, Edgar, Felipe, Margarete, Vanderléia e Italo.

A equipe agradece ao SESI pela organização, oportunizando a pratica desta modalidade e que continuem incentivando o vôlei misto, com a realização de mais torneios.

Também parabenizam a equipe do Top Mix, com muita integração e espírito de grupo, vem proporcionando somente alegrias e muitos títulos, comprovando a força deste grupo de amigos.