VIII Festival Augusta Vitória de Atletismo reúne 240 atletas representantes de escolas do interior

No último sábado (19), foi realizado o VIII Festival de Atletismo Augusta Vitória. A prática esportiva, o incentivo ao atletismo e a confraternização foram os principais objetivos do encontro.

O evento já é tradição na comunidade e recebe a adesão de diversas outras escolas. Neste ano participaram 240 atletas do 1º ao 5º anos e de educação especial. As escolas presentes foram EMEF Campo da Lança, EMEB São Sebastião, EMEF São Lourenço, EMEB Avencal do Saltinho, EMEB Benemérito Felipe Carvalho Martins, EMEB Evaldo Steidel, EI Passo da Cruz e a escola anfitriã Augusta Vitória. A Secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado prestigiou o evento.

O evento repetiu o sucesso de público das edições anteriores registrando cerca de 350 pessoas participantes entre alunos, professores, diretores e comunidade escolar em geral. A secretária Estela parabenizou a direção e funcionários da escola, bem como toda a comunidade e escolas participantes, pelo evento que marca a confraternização e incentiva a prática esportiva. “O convívio em comunidade, aliado a prática esportiva e a socialização são essenciais para a formação de cidadãos”, declarou.

PREMIAÇÃO

Apesar de o dia ter apresentando momentos de chuva, foram disputadas as seguintes modalidades: corrida 50m, 150m e 200m, lançamento de pelota, salto em altura e em distância. Foram premiados com medalhas os três primeiros lugares, os alunos participantes e as escolas com troféus.

A diretora Gesiane Koene Worell agradeceu às escolas participantes, bem como a colaboração e apoio dos professores e funcionários da EMEB Augusta Vitória, além da comunidade escolar, e das empresas locais. “O mau tempo não atrapalhou o brilho do evento, pois foi possível realizar todas as provas. Destaco o envolvimento de toda a comunidade escolar no desenvolvimento do festival e o compromisso da equipe escolar e APP para o sucesso de mais essa edição”, afirmou citando o apoio de diversas empresas e da Unopar-PR.

OS VENCEDORES POR CATEGORIA FORAM: