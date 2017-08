Volleybras enfrenta a equipe Máfia Voleibol de Canoinhas neste sábado

A equipe do Volleybras realiza na tarde deste sábado (19), no Colégio Santa Antônio, um jogo amistoso contra o time Máfia Voleibol da cidade de Canoinhas.

O jogo servirá como preparação para a próxima competição que as meninas do Volleybras irão participar, o 2º Torneio de Voleibol TVC. O torneio será nos dias 02 e 03 de setembro em Canoinhas, cidade onde no mês de junho elas conquistaram o terceiro lugar na 2ª Copa de Voleibol Solidário. Ainda em no mês de setembro a equipe vai à Joinville participar da 1ª Copa Avojoi de Voleibol Série Prata.

A Associação Desportiva de Voleibol – ADV Volleybras é uma associação sem fins lucrativos com pouca mais de um ano de atividade que tem o objetivo de divulgar e incentivar a prática do voleibol e suas modalidades.

Mantém um time feminino adulto com 18 atletas, onde participa de competições com recursos próprios e com o apoio de patrocinadores. E, com muita dedicação e comprometimento vem obtendo ótimos resultados nos campeonatos que vem participando em Santa Catarina e no Paraná.

O Volleybras agradece o Lojão da Economia, a Rádio Cidadania, a Viação Santa Clara, a Academia Retrô Fitness e a Lettra Comunicação pelo apoio ao projeto de divulgar e incentivar a prática do voleibol. As atividades e notícias do Volleybras podem ser acompanhadas no Facebook através da página www.facebook.com/volleybrasmafra.