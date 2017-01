Ala com quatro temporadas atuação na Liga Nacional é contratado pelo Mafra Ferromax

Natural de São Paulo-SP, com 26 anos, o atleta que chega é Victor Marcos de Lorenzi, conhecido no meio esportivo como Vitinho

Seguindo na montagem do plantel que defenderá suas cores na temporada 2017, a diretoria do Mafra Ferromax Futsal divulgou na tarde desta quinta-feira, dia 12, a contratação de mais uma atleta.

Com quatro temporadas de atuação na Liga Nacional (de 2009 a 2012), o novo contratado é Victor Marcos de Lorenzi, conhecido no meio esportivo como Vitinho, 26 anos, natural de São Paulo-SP.

Atuando na posição de ala, o atleta já defendeu as cores das equipes:

– Corinthians Futsal / São Paulo-SP (2009 até 2011)

– São Paulo/Colégio Londrinense / Londrina-PR (2012)

– Pato Futsal / Pato Branco-PR (2013)

– Marreco Futsal / Francisco Beltrão-PR (2014 e 2015)

– Keima Futsal / Ponta Grossa-PR (2016)

Entre seus títulos, destacam-se:

– Campeão Paulista (2009)

– Campeão dos Jogos Abertos do Paraná (2015)

– Vice-campeão Paranaense (2016)