Ala Lolatto tem contrato renovado com o Mafra Ferromax

O quarto nome que defenderá as cores do Mafra Ferromax na próxima temporada foi definido pela diretoria na última quinta-feira (22). Com 22 anos, natural de São Lourenço do Oeste, o ala Rodrigo Biazussi Lolatto, conhecido no meio esportivo como Lolatto, permanece na equipe para 2017.

Lolatto traz em se currículo passagem pelas equipes:

– Adesp / Pinhalzinho-SC (2011)

– Chapecoense / Chapecó-SC (Joguinhos Abertos de SC de 2011)

РFutsal Ṣo Louren̤o / Ṣo Louren̤o do Oeste (2012, 2013, 2014 e 2015)

– Mafra Ferromax Futsal (2016)

Entre suas conquistas, destacam-se:

– Terceiro lugar dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina (2012)

РCampẹo da Fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina (2013)

РVice-campẹo da Copa RIC Record (2014)

РVice-campẹo dos Jogos Abertos de Santa Catarina (2014)

РCampẹo da Fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina (2014)

РVice-campẹo da Copa RIC Record (2015)

РCampẹo da Copa Santa Catarina (2015)

РVice-campẹo da Fase Regional dos Jogos Abertos de SC (2016)

РCampẹo da Copa Santa Catarina (2016)

“Estou muito feliz por ter renovado com o Mafra Ferromax e em dar continuidade ao trabalho feito, em uma equipe que me acolheu muito bem e acreditou em meu trabalho. Espero em 2017 que possamos dar continuidade ao trabalho bem feito nesse ano, e proporcionar muitas alegrias a essa cidade e essa torcida que merecem muito”, comentou Lolatto.

O ala une-se aos outros três atletas com contrato renovado para a próxima temporada: Dudu (goleiro), Cleitão (fixo) e André (pivô), comandados pelo técnico Sandro de Oliveira Colvero, que também permanece no comando da equipe.