Ala paranaense é o oitavo nome definido para o plantel do Mafra Ferromax

Mais um nome que integrará o plantel 2017 do Mafra Ferromax foi anunciado nesta quinta-feira (29) pela diretoria da equipe. O atleta que chega é Murilo Duarte da Silva, 24 anos, natural de Curitiba-PR.

Jogando na posição de ala, Murilo traz em seu currículo atuação nas equipes:

– AABB / Curitiba-PR (2009)

– Paraná Clube / Curitiba-PR (2010, 2011 e 2012)

– Coritiba Futsal / Curitiba-PR (2013)

РṢo Jos̩ dos Pinhais-PR (2014 e 2015)

– Caramuru Futsal / Castro-PR (2016)

Entre as conquistas do ala Murilo, destacam-se:

РCampẹo Paranaense Sub-20 (2010)

РVice-campẹo da Ta̤a Brasil de Clubes Sub-20 / Diviṣo Especial (2010)

РCampẹo Metropolitano (2010)

РCampẹo Paranaense Sub-20 (2011)

РVice-campẹo da Ta̤a Brasil de Clubes Sub-20 / Diviṣo Especial (2011)

РCampẹo Metropolitano (2011)

РCampẹo Metropolitano (2012)

– Campeão da Etapa Regional dos Jogos Abertos do Paraná (2014)

– Campeão da Etapa Regional dos Jogos Abertos do Paraná (2015)

– Campeão da Etapa Regional dos Jogos Abertos do Paraná (2016)

– Campeão da Etapa Estadual dos Jogos Abertos do Paraná (2016)

“É uma alegria grande poder participar da equipe em 2017. Um projeto sério, estruturado e com um grande potencial. A equipe está sendo montada da melhor maneira possível, espero somar e contribuir com Mafra Ferromax no desempenho e nas conquistas de títulos. Assim como nos clubes em que passei”, comentou Murilo.