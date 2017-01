Ala/fixo carioca é o 11º nome definido para o plantel Mafra Ferromax

Natural do Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos, o atleta que chega é João Marcos Batista da Silva, conhecido no meio esportivo como Marquinhos Carioca

Mais um nome que defenderá as cores do Mafra Ferromax Futsal nesta temporada foi anunciado pela diretoria na manhã deste sábado (7).

Conhecido no meio esportivo como Marquinhos Carioca, o atleta que chega é João Marcos Batista da Silva, 23 anos, natural do Rio de Janeiro-RJ.

Atuando de forma versátil nas posições ala/fixo, o atleta registra em seu currículo passagem pelas equipes:

– Vasco da Gama / Rio de Janeiro-RJ (1998 até 2002)

– Fluminense Football Club / Rio de Janeiro-RJ (2003 até 2009)

– Pentágono Futsal / Rio de Janeiro-RJ (2010)

– Botafogo de Futebol e Regatas / Rio de Janeiro-RJ (2015)

– AGF Guaíba / Guaíba-RS (2016)

Entre seus títulos, destacam-se:

– Campeão Carioca (1999)

– Campeão Carioca (2003)

– Vice-campeão Carioca (2005)

– Campeão Carioca (2006)

– Vice-campeão Carioca (2010)

– Campeão Carioca Universitário (2015)

– Campeão Brasileiro Universitário RJ / JUBS (2015)

– Vice-campeão da Copa Metro Serra RS (2016)

Feliz e motivado por estrear em Santa Catarina com as cores da equipe mafrense, o atleta comenta: “Espero atuar com muita dedicação e com muito comprometimento com o Mafra Ferromax, para obtermos resultados positivos em 2017 em todas as competições que participarmos. É uma alegria atuar em um estado que valoriza bastante o futsal, ainda mais vestindo uma camisa de grande respeito como esta”.

Marquinhos Carioca é o 11º atleta acertado para o plantel de 2017, se unindo aos 10 nomes já definidos: Dudu (goleiro), Rogério (goleiro), Cleitão (fixo), Fabiano (ala/fixo), Libânio (ala), Lolatto (ala), Murilo (ala), Ruan (ala), André (pivô) e Antonio (pivô), sob o comando do técnico Sandro de Oliveira Colvero, também com contrato renovado.