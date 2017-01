Ala/pivô “Pitoko” continua no Mafra Ferromax Futsal

A diretoria do Mafra Ferromax Futsal confirmou a permanência de mais uma atleta que defendeu a equipe na última temporada. O 14º nome para o elenco 2017 é Erick Vinicius Crispim, conhecido no meio esportivo como “Pitoko”.

Aos 29 anos, natural de São Paulo-SP, atua nas posições de ala/pivô, trazendo em seu currículo passagem pelas equipes:

– São Paulo F.C. / São Paulo-SP (2008 e 2009)

– Cortiana Futsal / Farroupilha-RS (2010)

– Colégio Londrinense / Londrina-PR (2011)

– Pulo do Gato / Campinas-SP (2012, 2013 e 2014)

– Cascavel Futsal / Cascavel-PR (2015)

– Dois Vizinhos Futsal / Dois Vizinhos-PR (primeiro semestre de 2016)

– Mafra Ferromax Futsal / Mafra-SC (segundo semestre de 2016)

O atleta se recupera de uma cirurgia a qual foi submetido no início do mês de dezembro de 2016, após ter sofrido uma ruptura de LCA (ligamento cruzado anterior) e lesão de menisco medial.

Assistido pela equipe, no momento o atleta está em tratamento fisioterapêutico, sob a responsabilidade do fisioterapeuta Gustavo Les. “Mesmo nesse período de descanso para os demais atletas, o ala/pivô Pitoko tem se dedicado diariamente a sua reabilitação, estamos trabalhando no momento para reduzir o edema pós-cirúrgico, melhorar sua flexibilidade articular e recuperar a força muscular. O caminho para o final dessa recuperação é um tanto quanto demorada ao se comparar com lesões que já tivemos no Mafra Ferromax, mas a seriedade do nosso trabalho é o que garantirá o retorno mais breve possível do jogador as quadras”, comentou o Gustavo, que prevê a volta do atleta para as quadras em meados do ano.

Otimista e confiante em sua recuperação, Pitoko enaltece a felicidade em seguir na equipe mafrense: “Espero me recuperar o mais rápido possível e ajudar a equipe a conquistar os objetivos traçados. Estou muito feliz com a renovação, espero que 2017 seja muito melhor que 2016”, destacou o atleta.