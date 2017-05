Aldeia Cerebrar em parceria com Prosit realiza premiação “O Craque da Galera”

Quem acompanha o Mafra Ferromax Futsal nas redes sociais, principalmente pelo Instagram ( instagram.com/mafrafutsal ) e Snapchat ( mafrafutsal ), certamente já viu que além das atividades físicas e técnicas/táticas, o plantel tem, semanalmente em sua programação, as atividades mentais.

Os trabalhos, coordenados por Dartagnan Plothow Camargo, acontecem na Trinway/Aldeia Cerebrar, onde a cada encontro são realizadas atividades e jogos mentais com o intuito de desenvolver e aprimorar habilidades dentro dos objetivos da equipe mafrense.

O CRAQUE DA GALERA

Buscando uma integração ainda maior entre os atletas, sua torcida e os trabalhos da academia do cérebro, a Aldeia Cerebrar realizou, na partida histórica do último domingo (07), uma votação entre os sócios torcedores, que puderam, entre todos os atletas relacionados, votar no que consideraram o ‘craque’ do jogo.

Com 47,2% dos votos, o goleiro Eduardo Felten, conhecido no meio esportivo como Dudu, foi eleito pela torcida como o melhor jogador da partida, recebendo o “Prêmio Aldeia Cerebrar – O Craque da Galera”.

Como premiação, Dudu foi contemplado com um vale jantar (com acompanhante), gentilmente oferecido pelo Prosit Ratskeller.

SERVIÇO

– O Prosit Ratskeller fica localizado na rua Dr. Getúlio Vargas, nº 05, no centro de Rio Negro-PR. Telefone: (47) 3642-0949.