Com empate diante do Avaí/Floripa, Mafra Ferromax chega a cinco jogos de invencibilidade na temporada

O Mafra Ferromax entrou em quadra na noite da √ļltima quarta-feira (24), para seu terceiro compromisso no Campeonato Estadual (Divis√£o Especial), sendo tamb√©m o terceiro fora de casa na competi√ß√£o.

Tendo como palco o Gin√°sio Rozendo Lima (Instituto Estadual de Educa√ß√£o), em Florian√≥polis, diante do Ava√≠/Floripa Futsal, a equipe mafrense ap√≥s sair em desvantagem, buscou o gol de empate e saiu da Capital com um ponto e a marca de cinco jogos de invencibilidade ao longo da temporada considerando todas competi√ß√Ķes em que disputa (Campeonato Estadual, Copa Santa Catarina e Copa do Brasil).

GOLS

Apesar da intensidade e grandes chances, o primeiro tempo terminou sem gols entre o Avaí/Floripa e o Mafra Ferromax.

A segunda etapa do embate veio, aos 06min01seg, com um gol avaiano assinado por Deivão. Aos 16min13seg, ala Lolatto mandou a bola para o fundo da rede, igualando o marcador, que apesar da pressão adversária, se manteve empatado até o apito final.

Para o t√©cnico Sandro de Oliveira Colvero, o jogo frente ao atual campe√£o estadual foi totalmente equilibrado, onde apesar da equipe mafrense n√£o render uniformemente, foi o suficiente para que o jogo fosse equilibrado. ‚ÄúSa√≠mos atr√°s, conseguimos organizar melhor o nosso jogo, ser mais objetivos e tivemos for√ßa para buscar o empate. Voltamos para casa com mais um ponto, sempre √© importante pontuar fora de casa, o que pode fazer muita diferen√ßa no final da fase. O campeonato √© longo, e √© fundamental a cada desafio encararmos como uma final‚ÄĚ concluiu.

TABELA

Com três jogos disputados, o Mafra Ferromax soma quatro pontos na tabela de classificação do Campeonato Estadual, provenientes de uma vitória, um empate e uma derrota, ocupando a sexta posição.

Na liderança da competição está a equipe de Jaraguá, com nove pontos em três jogos. São Lourenço do Oeste venceu duas partidas e empatou uma, somando sete pontos e ficando na segunda colocação. Na terceira posição, com resultados positivos nos dois jogos que disputou, está a equipe de Concórdia, que soma seis pontos.

As demais posi√ß√Ķes da tabela est√£o assim definidas: 4¬ļ) JEC/Krona, com seis pontos (duas vit√≥rias e uma derrota); 5¬ļ) Joa√ßaba, com quatro pontos (uma vit√≥ria, um empate e uma derrota); 6¬ļ) Mafra Ferromax, com quatro pontos (uma vit√≥ria, um empate e uma derrota); 7¬ļ) Tubar√£o, com quatro pontos em quatro jogos disputados (uma vit√≥ria, um empate e duas derrotas); 8¬ļ) Chapecoense, com tr√™s pontos (uma vit√≥ria e duas derrotas); 9¬ļ) Blumenau com um ponto em quatro jogos (um empate e tr√™s derrotas) e em 10¬ļ) Ava√≠/Floripa, com um ponto tamb√©m em quatro jogos (um empate e tr√™s derrotas).

ARTILHARIA DO CAMPEONATO ESTADUAL

Com tr√™s gols – marcados no segundo compromisso do Mafra Ferromax na competi√ß√£o, diante do JEC/Krona na casa do advers√°rio – piv√ī Andr√© at√© o momento divide a segunda posi√ß√£o no ranking da artilharia do Campeonato Estadual com Macedo, da equipe de Conc√≥rdia.

Daniel Alves, de Jaragu√°, lidera a tabela, com quatro gols computados.

PR√ďXIMO COMPROMISSO √Ä N√ćVEL NACIONAL

Pelas pr√≥ximas duas semanas, a equipe mafrense foca sua aten√ß√£o e preparo para dois embates √† n√≠vel nacional, onde enfrenta o Atl√Ęntico de Erechim-RS, pela Copa do Brasil.

O primeiro confronto acontece em casa, no dia 30 de maio (terça-feira), às 20h15min, tendo como palco o Ginásio de Esportes Wilson Buch. Os ingressos para a partida são limitados e estão sendo vendidos em quatro pontos: Lojas Susin, Auto Posto Novo Milênio, Auto Posto Mafrense e Boutifrango’s.

Já a partida de volta, na cidade de Erechim, nordeste do Rio Grande do Sul, está agendada para o dia 05 de junho, segunda-feira, também às 20h15min.