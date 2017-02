Definida a comissão técnica do Mafra Ferromax Futsal

Além do técnico Sandro de Oliveira Colvero, renovado e anunciado no mês de dezembro de 2016, outros quatro profissionais compõem a comissão técnica da equipe neste ano, que teve alteração na função de supervisor e manteve o preparador físico, fisioterapeuta e assistente técnico.

PREPARADOR FÍSICO

Na equipe desde o segundo semestre de 2012, ano de início do projeto, o preparador físico Mario César Garcia Filho teve seu contrato renovado com a equipe. Com 26 anos, natural de Mafra, o profissional exerce um trabalho diário na preparação física do plantel, o que envolve resistência, força, potência, equilíbrio, velocidade, ajudando nas tomadas de decisões do atleta no jogo, treinos e em todo condicionamento do ano, incluindo todas as competições que o time visa disputar. Junto com o departamento de fisioterapia, também trabalha na recuperação de atletas com eventuais lesões ao longo da temporada e na técnica de crioterapia (banho de imersão em gelo).

Além das atividades físicas, Mario cuida da alimentação de cada atleta, conversando e preparando dietas individualmente, dentro dos objetivos de cada jogador, seja perder peso ou ganhar massa muscular. Também atua na suplementação dos atletas, visando recuperação ou preparação para treinos e jogos.

E ainda, durante as partidas, tanto em Mafra quanto fora da cidade, o profissional também faz o scout do jogo, ou seja, registra todas as informações da partida, anotando os passes certos e errados, desarmes, finalizações certas e erradas, defesas e outras ações, que futuramente serão analisadas pelo técnico e trabalhadas durante os próximos treinos de forma individual ou coletiva.

“Agradeço a diretoria pela confiança em meu trabalho, o qual faço com amor. Neste ano conseguimos manter sete atletas do elenco de 2016, maior desafio se refere a aumentar ainda mais as valências físicas destes e fazer com que os novos contratados estejam no mesmo nível ou melhor para que juntos superarmos o início de temporada com o plantel reduzido, porém com muita qualidade. Acho que o maior legado destes cinco anos, é a base que conforme eu cresci profissionalmente, pude aplicar e desenvolver minhas técnicas e ideias para cada ano ajudar a equipe se estruturar cada vez melhor e seguir evoluindo em seus objetivos e anseios”, ressaltou o Mário.

FISIOTERAPEUTA

Natural de Rio Negro, com 34 anos, Gustavo Les atua no ramo da fisioterapia desde 2012, ano em que também iniciou suas atividades junto com o projeto de futsal mafrense.

O profissional exerce trabalho fisioterapêutico diário no plantel, o que envolve: avaliação funcional dos atletas; promoção à qualidade de vida e a condição do sistema musculoesquelético nas afecções causadas pelo esporte; retorno dos atletas o mais rápido possível e com segurança dentro dos limites fisiológicos e clínicos pós-lesão; orientação e preparação dos atletas para o retorno às atividades (mas que ainda necessitam de intervenção fisioterapêutica); prevenção de lesões esportivas e aparecimento de sintomas, entre outros trabalhos.

Gustavo acompanha a preparação física e treinos diários do plantel, bem como atua na preparação dos atletas para os jogos. Além das atividades diárias, o fisioterapeuta também atua junto à equipe em todos os jogos, seja em Mafra ou fora da cidade.

“A renovação no Mafra Ferromax representa a confiança do trabalho de ambas as partes, da diretoria, supervisão e principalmente dos atletas que confiam no trabalho realizado na fisioterapia, isso desde o primeiro ano (2012), e de minha parte, por fazer o que gosto e por saber que o projeto é sério e vencedor. Para essa temporada, temos novos desafios, iniciamos o ano com o Pitoko voltando de cirurgia e dedicando-se diariamente à sua recuperação, já estamos também dando uma atenção especial para o André e Cleitão e, além dos demais renovados, teremos os novos atletas e todos passarão por avaliações com testes fisioterapêuticos, físicos e clínicos no início da temporada para que, juntamente com o preparador físico e técnico, tenhamos os melhores resultados possíveis neste ano”, explanou o fisioterapeuta.

ASSISTENTE

Outro nome renovado é o jovem Luiz Gustavo dos Santos, 25 anos, natural de Mafra, responsável pelo suporte à comissão técnica e toda a equipe. Entre suas atribuições, estão: logística de materiais de jogo e treino (tanto em casa como em viagens), rouparia, organização de vestiários e filmagem das partidas.

Luiz também traz uma grande experiência no meio esportivo como atleta, onde atou como jogador de basquete entre 2007 e 2010 pelo DME de Mafra. Nos anos de 2012 e 2013 trabalhou na Fundação Municipal de Esportes de Rio Negro (FME).

“É uma alegria e um orgulho permanecer neste projeto. Teremos pelo menos cinco competições distintas ao longo da temporada, o que demanda de muita logística e organização interna. É uma grande responsabilidade, que com certeza será cumprida com muita dedicação”, disse Luiz.

SUPERVISOR

A grande mudança nesta temporada na comissão técnica da equipe é relacionada à função de supervisor, a qual será ocupada por Carlos Roberto da Silva, conhecido no meio esportivo como Carlão.

Natural de Mafra, com 36 anos, Carlos traz uma vasta experiência esportiva, onde por 18 anos atuou no futebol profissional. Carlão iniciou sua carreira no ano de 1995, no Clube Atlético Paranaense. Registrou passagens pelo Grêmio Porto Alegrense, Londrina Esporte Clube, Ipatinga Esporte Clube, Esporte Clube de Uberlândia, Rio Branco Esporte Clube de Paranaguá e América de São José do Rio Preto-SP, onde encerrou a carreira como jogador em 2013.

Ainda, ao longo de sua carreira, o profissional atuou internacionalmente no Sevilla da Espanha, Basel/Suíça e GOA Futebol, na Índia. Também registrou seis convocações para a Seleção Brasileira de Futebol Sub-17.

Ao retornar para a cidade de Mafra, atuou entre 2014 e 2015 como coordenador no Departamento Municipal de Esportes de Mafra (DME). Coroando sua brilhante carreira, Carlos conduziu a tocha na abertura da Etapa Leste-Norte dos 56º Jogos Abertos de Santa Catarina, realizado em setembro de 2016 em Mafra.

“É um prazer e uma honra vestir a camisa do Mafra Ferromax. Será um ano de muitos desafios, onde temos cinco competições importantes pra disputar. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar, mas estamos preparados. Com muito trabalho, dedicação e seriedade vamos atrás dos nossos objetivos. Agradeço a diretoria da equipe pela oportunidade e confiança” comentou Carlão.