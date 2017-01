Fixo Fabiano, ex-Xaxiense, é contratado pelo Mafra Ferromax

Natural de São Miguel do Oeste-SC, com 25 anos, o atleta já vestiu das cores do Malwee/Jaraguá

O ano come̤ou movimentado na montagem do plantel do Mafra Ferromax. A primeira contrata̤̣o de 2017 Рe terceira para a temporada Рfoi anunciada na tarde deste domingo (01). Aos 25 anos de idade, o atleta que chega ̩ o fixo Fabiano de Ara̼jo, natural de Ṣo Miguel do Oeste-SC.

O atleta iniciou sua carreira em 2004, registrando passagem pelas equipes:

РJoni Gool / Ṣo Miguel do Oeste-SC (2004 a 2008)

– Malwee / Jaraguá do Sul-SC (2009 e 2010)

РSport Club Corinthians Paulista / Ṣo Paulo-SP (2011 e 2012)

– Única Cataratas / Foz do Iguaçu-PR (2012)

РClube Ca̤a e Tiro / Lages-SC (2013)

– CRE Xaxiense / Xaxim (2014, 2015 e 2016)

Entre seus títulos, se destacam:

РCampẹo Catarinense (2009)

 – Vice-campeão Brasileiro de Seleções (2010)

РCampẹo Paulista Sub 20 (2011)

РCampẹo Metropolitano Sub 20 (2011)

РCampẹo da Ta̤a Brasil de Clubes Sub 20 (2011)

РCampẹo dos Jogos Regionais de Ṣo Paulo (2011)

РCampẹo da Copa Santa Catarina (2013)

РCampẹo da Copa RIC TV (2015)

РCampẹo da Liga Sul (2015)

РCampẹo da Fase Microrregional dos Jogos Abertos de SC (2015)

РCampẹo da Fase Regional dos Jogos Abertos de SC (2015)

РCampẹo da Fase Estadual dos Jogos Abertos de SC (2015)

Em contato com o departamento da equipe, o atleta se diz animado e confiante em vestir as cores do Mafra Ferromax: “Espero poder dar o meu melhor, e poder retribuir a confiança em mim depositada, buscando fazer história e conquistar títulos vestindo essa camisa. Estou muito feliz em poder fazer parte do Mafra Ferromax em 2017”, comentou.

Fixo Fabiano é o nono atleta a compor o elenco de 2017, se unindo aos oito nomes já definidos: Dudu (goleiro), Cleitão (fixo), Libânio (ala), Lolatto (ala), Murilo (ala), Ruan (ala), André (pivô) e Antonio (pivô), que terão o comando técnico de Sandro de Oliveira Colvero, também com contrato renovado.