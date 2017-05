Garanta neste final de semana seu ingresso para o jogo entre Mafra Ferromax e Atlântico de Erechim

├ë intensa a procura, por parte da apaixonada torcida do Mafra Ferromax Futsal, pelos ingressos para a partida da pr├│xima ter├ža-feira, dia 30 de maio, onde a equipe mafrense recebe no Gin├ísio de Esportes Wilson Buch o time ga├║cho do Atl├óntico de Erechim, em jogo v├ílido pela segunda fase da Copa do Brasil.

Os jogos da Copa do Brasil acontecem em sistema de mata-mata, sendo ida e volta. O jogo de volta (classificat├│rio), est├í agendado para o dia 05 de junho, segunda-feira, tamb├ęm ├ás 20h15min, na cidade de Erechim, nordeste do Rio Grande do Sul.

MAIS UM JOGO HISTÓRICO EM MAFRA

O embate diante do Atl├óntico ├ę mais um considerado hist├│rico para o projeto Mafra Ferromax, visto ser o primeiro confronto diante de um time ga├║cho, bem como, se tratando da equipe mafrense ser o ├║nico representante de Santa Catarina na competi├ž├úo.

O Atl├óntico de Erechim ├ę um dos seletos clubes brasileiros a alcan├žar conquistas como a Ta├ža Brasil, a mais antiga competi├ž├úo do futsal nacional, a Ta├ža Libertadores da Am├ęrica, que garante ao time o direito de competir no Campeonato Mundial de Clubes de Futsal, al├ęm de um bicampeonato Ga├║cho – S├ęrie Ouro, um dos mais disputados e fortes regionais do Brasil.

O clube tem, ao longo de sua hist├│ria no futsal, um legado de conquistas, que ultrapassa tamb├ęm as quatro linhas. O Atl├óntico ├ę atualmente o terceiro clube mais tradicional no Brasil disputando a Liga Nacional de Futsal, competi├ž├úo mais importante do futsal brasileiro, e o segundo em atividade na S├ęrie Ouro do Campeonato Ga├║cho.

INGRESSOS LIMITADOS

Os ingressos para a partida são limitados e estão sendo vendidos em quatro pontos em Riomafra, tendo, inclusive, venda durante todo o final de semana:

– Lojas Susin (localizada na pra├ža Herc├şlio Luz, no centro de Mafra): s├íbado das 8h ├ás 12h30min / segunda-feira das 8h30min ├ás 18h30min e ter├ža-feira das 8h30min ├ás 17h

– Auto Posto Novo Mil├¬nio (localizado na rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Mafra): s├íbado das 6h ├ás 21h / domingo das 7h30min ├ás 19h / segunda-feira das 6h ├ás 21h e ter├ža-feira das 6h ├ás 17h.

– Auto Posto Mafrense (localizado na avenida Nereu Ramos, pr├│ximo a UnC): s├íbado das 6h30min ├ás 0h / domingo das 8h ├ás 20h / segunda-feira das 6h30min ├ás 23h e ter├ža-feira das 6h30min ├ás 17h.

– BoutifrangoÔÇÖs (localizado no Bairro Bom Jesus, em Rio Negro): s├íbado das 8h ├ás 17h / domingo das 6h30min ├ás 13h / segunda-feira das 8h ├ás 19h e ter├ža-feira das 8h ├ás 17h.