Goleiro Dudu, fixo Cleitão e pivô André renovam contrato com o Mafra Ferromax

Iniciando a montagem do elenco que defenderá as cores do Mafra Ferromax na próxima temporada, a diretoria anunciou na noite desta sexta-feira (17), a renovação de contrato com três atletas de peso: Dudu (goleiro), Cleitão (fixo) e André (pivô).

DUDU (GOLEIRO)

Com 21 anos, jogando na posição de goleiro, Eduardo Felten é natural de São Miguel do Oeste-SC, e popularmente conhecido no futsal como Dudu Felten.

O atleta iniciou sua carreira em 2004, no Centro de Educação e Treinamento Esportivo Joni Gool, em São Miguel do Oeste, onde permaneceu por nove anos, passando por todas as respectivas categorias de base, da sub-11 até a sub-20.

Em 2014 defendeu o time da sua cidade natal, o ASME/Aurora. Já em 2015, Dudu foi destaque na equipe CRE Xaxiense, da cidade de Xaxim, que de sete títulos disputados, obteve êxito em cinco deles.

Em ordem cronológica, os títulos conquistados na carreira do jovem goleiro foram:

– Campeão da Copa Santa Catarina (2014)

– Campeão da Fase Microrregional dos Jogos Abertos de SC (2014)

– Campeão da Copa RIC TV (2015)

– Campeão da Liga Sul (2015)

– Campeão da Fase Microrregional dos Jogos Abertos de SC (2015)

– Campeão da Fase Regional dos Jogos Abertos de SC (2015)

– Campeão da Fase Estadual dos Jogos Abertos de SC (2015)

– Vice-campeão da Fase Regional dos Jogos Abertos de SC (2016)

– Campeão da Copa Santa Catarina (2016)

Pelo Mafra Ferromax, em 2016, o atleta ainda recebeu o prêmio de goleiro menos vazado da Copa Santa Catarina.

Para o goleiro Dudu, a renovação no Mafra Ferromax teve um grande significado. “Foi o time que me acolheu e confiou no meu trabalho desde o primeiro treino até o último segundo de jogo. Que 2017 seja ainda mais vitorioso. Outra motivação que me faz ter orgulho em defender as cores da equipe é a torcida, que sempre nos apoiou, tanto nos resultados positivos como adversos”, disse.

CLEITÃO (FIXO)

Conhecido no meio esportivo como Cleitão, o atleta Cleiton Antunes é natural de Ituporanga-SC, tem 26 anos e atua na posição de fixo.

Em sua carreira, Cleitão já defendeu as cores das equipes:

– AD Hering Futsal / Blumenau-SC (2007 até 2012)

– Copagril Futsal / Marechal Cândido Rondon-PR (2013)

– Rio do Sul Futsal / Rio do Sul-SC (2014)

– AEP Futsal / Piratuba-SC (2015)

– Mafra Ferromax Futsal / Mafra-SC (2016)

Entre seus títulos, se destacam as seguintes conquistas:

– Campeão Catarinense Sub-20 (2010)

– Campeão dos Jogos Universitários Catarinenses-JUCs (2009)

– Campeão dos Jogos Universitários Catarinense-JUCs (2010)

– Campeão da Liga Sul (2012)

– Campeão Paranaense Série Ouro (2013)

– Vice-campeão da Fase Regional dos Jogos Abertos de SC (2016)

– Campeão da Copa Santa Catarina (2016)

“Essa renovação representa o reconhecimento pelo bom trabalho que realizamos. Desde que cheguei a Mafra fui muito bem recebido, me adaptei rápido e fiz muitas amizades. A renovação representa a continuidade do bom trabalho que realizamos esse ano. Espero que 2017 seja um ano ainda melhor, que possamos conquistar mais títulos, já que garantimos vaga em uma competição muito importante que é a Liga Sul. Agradeço pela confiança depositada em mim pela diretoria do Mafra Ferromax”, comentou o fixo Cleitão.

ANDRÉ (PIVÔ)

Desde 2014 no plantel mafrense , o pivô André Ribeiro, 27 anos, natural de Caçador, também teve seu contrato renovado com o Mafra Ferromax. O atleta registra ainda passagens pelas equipes:

– ACF Concórdia / Concórdia-SC (2007 e 2008)

– UnC Caçador / Caçador-SC (2009)

– ADV / Videira-SC (2011 e 2012)

– Joaçaba Futsal / Joaçaba-SC (2013)

– Mafra Ferromax Futsal / Mafra-SC (2014, 2015 e 2016)

Em sua carreira, soma os títulos:

– Campeão nos Jogos Abertos de SC (2007)

– Campeão da Copa Santa Catarina (2012)

– Vice-campeão da Primeira Divisão do Campeonato Estadual (2011)

– Campeão dos Jogos Universitários Estaduais (2012 e 2013)

– Campeão Brasileiro Universitário (2012 e 2013)

– Campeão da Primeira Divisão do Campeonato Estadual (2013)

– Campeão da Fase Regional dos Jogos Abertos de SC (2014)

– Vice-campeão da Copa Santa Catarina (2014)

– Campeão do segundo turno da Primeira Divisão de SC (2015)

– Vice-campeão da Primeira Divisão de SC (2015)

– Vice-campeão da Fase Regional dos Jogos Abertos de SC (2016)

– Campeão da Copa Santa Catarina (2016)

“Dificilmente um jogador permanece quatro temporadas na mesma equipe de futsal. Estou feliz por continuar na equipe e por morar mais um ano na cidade de Mafra, onde já me sinto em casa. Só tenho a agradecer a confiança da diretoria da equipe. Espero que em 2017 possamos mais uma vez conquistar os objetivos traçado. Será um ano de grandes competições estaduais e a primeira a nível nacional do Mafra Ferromax, onde vamos trabalhar para que a temporada seja de grandes conquistas”, ressaltou o pivô André.