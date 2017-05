Goleiro revelação do futsal gaúcho é contratado pelo Mafra Ferromax

Natural de Uruguaiana-RS, com 17 anos, o atleta que chega é Eduardo Jardim Bueno, conhecido no meio esportivo como Edu.

Atuando de forma rápida na recomposição do elenco, a diretoria do Mafra Ferromax Futsal anunciou na tarde desta sexta-feira (26), o novo nome a integrar o quadro de goleiros da equipe.

Revelação da Série Bronze do Campeonato Gaúcho nos dois últimos anos, Eduardo traz em seu currículo passagem por diversos clubes de sua cidade, sendo categorias de base em 2014 e, profissionalmente:

– Esporte Clube Ferro Carril / Campeonato Gaúcho Sub-17 (2015)

– Associação Esportiva Uruguaianense / Campeonato Gaúcho Série Bronze (2016)

– Associação Esportiva Uruguaianense / Campeonato Gaúcho Série Prata (2017 até o momento)

Em 2016, atuando pela Associação Esportiva Uruguaianense, o atleta foi campeão da Série Bronze Gaúcha, título que garantiu o acesso da equipe à Série Prata.

“Minha expectativa é a melhor possível, estou muito feliz, contente e confiante em vestir as cores desta respeitada equipe. Com toda certeza darei o meu melhor para ajudar o grupo a buscar seus objetivos” comentou Eduardo, em seu primeiro contato com o departamento de comunicação do Mafra Ferromax.

O atleta realiza, na noite deste sábado (27), seu último jogo pela Associação Esportiva Uruguaianense e já no domingo, embarca para Mafra, onde na segunda-feira, dia 29, se apresenta para a comissão técnica e passará por exames fisioterapêuticos e avaliações físicas. No mesmo dia, serão realizados os trâmites legais para sua inscrição na Federação Catarinense de Futebol de Salão (FCFS) e Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

A diretoria segue trabalhando intensamente na busca de um ala-esquerdo, devendo, ainda neste final de semana, anunciar o novo nome a compor o elenco.