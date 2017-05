Iniciada venda de ingressos para o jogo entre Mafra Ferromax e Atlântico de Erechim

Ao se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil – sua primeira competição à nível nacional -, o Mafra Ferromax terá como adversário, em dois jogos (ida e volta), a equipe gaúcha do Atlântico, da cidade de Erechim, nordeste do Rio Grande do Sul.

Conhecida e respeitada nacionalmente, a forte equipe do Atlântico, além de disputar as competições de seu estado, integra a Liga Nacional de Futsal e tem, em seu histórico, a conquista da Taça Libertadores da América (2014) e o título Mundial de 2015.

JOGO EM MAFRA

Conforme determinado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), o primeiro confronto está agendado para o dia 30 de maio (próxima terça-feira), às 20h15min, no Ginásio de Esportes Wilson Buch.

O embate é mais um considerado histórico, visto ser o primeiro confronto do Mafra Ferromax diante de uma equipe gaúcha, bem como, se tratando do time mafrense ser o único representante de Santa Catarina na competição.

Aos preços de R$ 15 (normal) e R$ 7,50 (meia-entrada), o primeiro lote dos disputados e limitados ingressos para a partida estão, desde o meio-dia desta terça-feira (23), sendo vendidos em quatro pontos:

РLojas Susin (pra̤a Hercilio Luz, no centro de Mafra)

РAuto Posto Novo Mil̻nio (rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Mafra)

– Auto Posto Mafrense (Avenida Nereu Ramos, próximo a UnC)

– Boutifrangos (Bairro Bom Jesus em Rio Negro)

JOGO EM ERECHIM-RS

Já a partida de volta (classificatória), acontece no dia 05 de junho (segunda-feira), também às 20h15min, na cidade gaúcha de Erechim.