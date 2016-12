Mafra Ferromax anuncia contratação de pivô

A semana começou movimentada no Mafra Ferromax Futsal, que segue a montagem do elenco que irá defender as cores da equipe na próxima temporada. A primeira contratação para 2017 é do atleta Antonio Carlos Capelli, 29 anos, que atua na posição de pivô.

Natural da cidade de Galvão-SC, o pivô já defendeu as cores das equipes:

– Mariópolis Futsal / Mariópolis-PR (2010)

– Futsal SLO / São Lourenço do Oeste-SC (2012 à 2015)

– AES Sobradinho / Sobradinho-RS (2015 e 2016)

Entre seus títulos, se destacam:

– Campeão da Etapa Microrregional dos Jogos Abertos de SC (2013)

– Vice-campeão da Copa RIC Record SC (2013)

– Campeão da Etapa Microrregional dos Jogos Abertos de SC (2014)

– Vice-campeão da Etapa Estadual dos Jogos Abertos de SC (2014)

– Campeão da Copa Santa Catarina (2015)

– Vice-campeão Estadual da Série Prata do RS (2015)

– Campeão da Copa Unisc do RS (2016)

Sobre atuar na equipe mafrense, Antonio não esconde sua alegria e entusiasmo: “Estou muito feliz em poder fazer parte da equipe do Mafra Ferromax para o ano de 2017, uma equipe que vem em ascensão nos últimos anos. Espero poder ajudar muito a equipe e meus colegas de trabalho a buscar os objetivos”.

Antônio é o sexto atleta a integrar o plantel do Mafra Ferromax, se unindo aos cinco remanescentes: Dudu (goleiro), Cleitão (fixo), Libânio (ala), Lolatto (ala) e André (pivô), comandados pelo técnico Sandro de Oliveira Colvero, que também permanece na equipe.