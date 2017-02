Mafra Ferromax disputará a Copa do Brasil de Futsal

A equipe será apresentada oficialmente em um jogo amistoso, agendado para 11 de março (sábado), no Ginásio de Esportes Wilson Buch, diante da equipe de Jaraguá do Sul

Para a apaixonada torcida, uma ótima notícia. Aos patrocinadores, a certeza de uma visibilidade ainda maior das marcas associadas ao projeto. As expectativas são as melhores possíveis para a temporada de 2017 no Mafra Ferromax Futsal, que além das competições tradicionais, neste ano participará de mais duas, sendo estas a nível nacional.

A notícia foi dada na noite de quarta-feira (01), por Alcindo Hort, gestor do projeto, que confirmou a participação da equipe mafrense em cinco competições durante o ano: Copa do Brasil e Liga Sul, ambas a nível nacional, geridas pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS); Campeonato Estadual e Copa Santa Catarina, organizadas pela Federação Catarinense de Futebol de Salão (FCFS) e Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), realizado pela Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), onde o Mafra Ferromax representa as cores do município na etapa regional, buscando vaga para a fase estadual.

COPA DO BRASIL

A Copa do Brasil é uma novidade no cenário nacional de futsal, lançada neste ano pela CBFS, contando com a participação de 32 equipes, sendo uma de cada estado (26 times) e mais seis campeãs de ligas regionais. Como não houve Liga Sul em 2016 e o Mafra Ferromax é o atual detentor da vaga de Santa Catarina na competição de 2017, foi reconhecido pela CBFS como titular da vaga da região sul. Por Santa Catarina, com o não interesse do campeão e vice-campeão estadual, a equipe de Concórdia, terceira colocada, é quem assume a vaga catarinense.

A competição funcionará em sistema de playoffs, com jogos de ida e volta, sendo a primeira fase regionalizada (PR, SC e RS), em jogos realizados nos domingos. Cronograma de competições, datas e cruzamentos ainda serão definidos em congresso técnico a ser realizado pela CBFS. A estreia da Copa do Brasil está prevista para o dia 30 de abril.

INÍCIO DOS TRABALHOS Â

Os trabalhos do plantel do Mafra Ferromax Futsal iniciam no dia 13 de fevereiro (segunda-feira), onde os atletas passarão por exames eletrocardiograma e avaliações físicas e fisioterapêuticas. Após a bateria de avaliações, serão iniciados os treinamentos, inicialmente focados na preparação física.

AMISTOSO

Diferente dos anos anteriores, nesta temporada a equipe será apresentada oficialmente para autoridades, patrocinadores, torcedores e imprensa em um jogo amistoso, agendado para 11 de março (sábado), no Ginásio de Esportes Wilson Buch. Em quadra, o Mafra Ferromax recebe a equipe de Jaraguá do Sul, uma grande referência no futsal catarinense.

O amistoso de volta, na cidade de Jaraguá do Sul, está agendado para a sexta-feira, 24 de março.

DEMAIS COMPETIÇÕES

Definições sobre o Campeonato Estadual e Copa Santa Catarina serão debatidas e deliberadas no dia 17 de fevereiro, em congresso técnico da FCFS, que terá a participação dos dirigentes das equipes catarinenses.

A Liga Sul, por sua vez, está prevista para acontecer no mês de agosto, em cidade-sede a ser definida em congresso técnico da CBFS.

Já a fase regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) deve acontecer novamente no município de Mafra, comemorando o centenário da cidade em 2017.