Mafra Ferromax estreia com vitória na Copa do Brasil

A noite do último domingo (07), pode ser considerada histórica na cidade de Mafra (SC). A equipe Mafra Ferromax Futsal, que desde 2012 disputa as competições de Santa Catarina (Campeonato Catarinense, Copa Santa Catarina e Jogos Abertos), fez em casa, a sua partida de estreia na Copa do Brasil, e também seu primeiro jogo a nível nacional.

A paixão do torcedor mafrense pela equipe foi ilustrada pelo grande público que lotou o Ginásio de Esportes Wilson Buch, palco do confronto histórico. Em quadra, o Mafra Ferromax enfrentou uma equipe de grande renome no futsal catarinense e brasileiro: o Concórdia, que disputa a Liga Nacional.

O time mafrense, que tem o comando do experiente técnico gaúcho Sandro de Oliveira Colvero, iniciou o jogo com o quinteto: Dudu (goleiro), Cleitão (fixo/capitão), Libânio (ala), Lolatto (ala) e André (pivô). Fabiano dos Santos e Claudionei Laguna foram os árbitros da partida.

GOLS

O primeiro gol do Mafra Ferromax a nível nacional foi assinado pelo pivô André, aos 04min55eg, que recebeu a bola em uma cobrança de falta e, de frente para o gol, mandou no canto direito da meta concordiense.

A segunda etapa da partida teve duas bolas na rede. Novamente pivô André, aos 13min05seg, no ângulo da equipe visitante, anotando o segundo gol do Mafra Ferromax. Concórdia descontou, aos 18min15seg, com um forte chute de Joãozinho, quando a equipe visitante buscava o resultado com o goleiro-linha.

Outras chances da equipe Concórdia foram interceptadas pelo goleiro mafrense Dudu, que se destacou na partida. Fim de jogo, vitória do Mafra Ferromax por 2 a 1.

Para o técnico Sandro, a vitória mafrense foi construída com bastante consistência, onde a equipe conseguiu controlar alguns pontos fortes de Concórdia. “Fomos incisivos e letais, sabíamos que precisávamos de um jogo de concentração, o que fizemos, com boa leitura de defesa, diante de uma equipe de grande potencial ofensivo. Foi um jogo em que nos mantivemos conscientes, construímos um resultado com solidez, em duas bolas paradas, de acordo com o que treinamos constantemente. Um primeiro passo importante, transferindo a responsabilidade para o adversário, no segundo jogo, onde vamos buscar a classificação inédita para a próxima rodada”, comentou.

JOGO DE VOLTA

O segundo jogo da rodada acontece no próximo dia 16 (terça-feira), a partir das 20h15min, no Centro de Eventos de Concórdia. Um empate é suficiente para o Mafra Ferromax avançar de fase, onde enfrentaria o Atlântico de Erechin na segunda rodada.