Mafra Ferromax Futsal abre período de adesões e renovações para sócios torcedores

“Torcedor, você foi escalado! Venha fazer parte do time de sócios torcedores do Mafra Ferromax!”. Com este slogan, foi lançada oficialmente nesta semana a campanha de sócios torcedores do Mafra Ferromax Futsal, que tem como objetivo, nesta temporada, alcançar o número de 200 adesões.

Além de atender e beneficiar sua torcida, a diretoria ressalta a importância das adesões, as quais tem grande peso no orçamento mensal da equipe.

PLANOS

Nesta temporada, a equipe dispõe de quatro planos, atendendo a todos os tipos de torcedores:

– SÓCIO TORCEDOR: R$ 30 em 10 parcelas fixas ou R$ 300 em cota única,

– SÓCIA TORCEDORA: R$ 20 em 10 parcelas fixas ou R$ 200 em cota única,

– SÓCIO KIDS (crianças com idade entre cinco e 12 anos): R$ 10 em 10 parcelas fixas ou R$ 100 em cota única,

– SÓCIO PATROCINADOR: R$ 100 em 10 parcelas fixas ou R$ 1000 em cota única.

BENEFÍCIOS

Ao associar-se ao clube, o torcedor receberá um cartão personalizado, conforme plano contratado, com seu nome, garantindo assim seu acesso e lugar em todas as partidas em que a equipe possuir mando de quadra (jogos em casa), bem como obterá descontos em estabelecimentos conveniados (conforme tabela de estabelecimentos e percentual de desconto em cada, a ser divulgada através do site oficial, redes sociais e panfletos a partir do início da temporada).

COMO SE ASSOCIAR

Para tornar-se o associado, o torcedor deverá preencher o formulário virtual, disponível no endereço www.mafrafutsal.com.br/socio, e aguardar contato por e-mail ou telefone.

Outra forma de adesão é preenchendo a ficha física, disponível em vários estabelecimentos comerciais da cidade. Ao preenchê-la, a mesma deverá ser entregue na N&S Contabilidade (localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, nº 468, Centro, Mafra-SC).

RENOVAÇÕES

Torcedores já associados que desejarem manter sua sociedade, devem solicitar a renovação do plano, através do endereço www.mafrafutsal.com.br/renovacao. Em casos de ‘sócios kids’ de 2016 que ultrapassam a idade limite neste ano, o mesmo deverá informar no pedido de renovação, passando automaticamente para ‘sócio torcedor’ ou ‘sócia torcedora’.

Se preferir, o associado também poderá preencher a ficha física e entregar na N&S Contabilidade (localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, nº 468, Centro, Mafra-SC).