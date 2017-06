Mafra Ferromax vence Atlântico de Erechim e segue invicto na Copa do Brasil

O segundo jogo da rodada acontece no próximo dia 05 (segunda-feira), a partir das 20h15min, no Ginásio C.E.R. Atlântico, na cidade de Erechim-RS.

O Mafra Ferromax Futsal escreveu, na noite de ter├ža-feira (30), mais um memor├ível cap├ştulo da sua hist├│ria. Seu terceiro compromisso na Copa do Brasil – primeira competi├ž├úo ├á n├şvel nacional da equipe – v├ílido pelo jogo de ida da segunda fase, terminou com uma memor├ível vit├│ria do time mafrense diante do Atl├óntico Futsal, representante ga├║cho na competi├ž├úo.

Nas arquibancadas, um show à parte, com a torcida que lotou as dependências do Ginásio de Esportes Wilson Buch, onde os ingressos para a partida se esgotaram horas antes da partida.

Com o placar positivo, o Mafra Ferromax mant├ęm a invencibilidade na competi├ž├úo, registrando at├ę ent├úo, tr├¬s placares positivos.

GOLS

Quem abriu o placar para o Mafra Ferromax foi o piv├┤ Andr├ę, aos 02min35seg, interceptando uma bola ga├║cha pr├│ximo a ├írea e mandando direito para o canto superior direito. O empate veio aos exatos 3min, com gol de Caf├ę. Ainda no primeiro tempo, a equipe visitante virou o placar, com Humberto anotando aos 06min40seg.

A segunda etapa veio com o empate mafrense logo no in├şcio. Com apenas um minuto de jogo, novamente piv├┤ Andr├ę, que recebeu a bola dentro da ├írea e mandou para o fundo da rede. A virada para o Mafra Ferromax veio aos 08min20seg, em uma cobran├ža de falta pelo ala/fixo Fabiano, que ÔÇťfuzilouÔÇŁ o canto superior esquerdo da meta ga├║cha, abrindo novamente vantagem. O quarto gol mafrense veio aos 10min20seg, assinado pelo piv├┤ Ant├┤nio, que roubou a bola na ├írea de defesa, cruzou a quadra e chutou no ├óngulo, ampliando a vantagem.

Kek├ę, de p├¬nalti, descontou aos 11min. A equipe do Atl├óntico ent├úo pressionou, utilizando goleiro-linha, por├ęm a defesa mafrense interceptou todas as chances. Fim de jogo, vit├│ria do Mafra Ferromax por 4 a 3.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

Para o t├ęcnico Sandro de Oliveira Colvero, a equipe mafrense fez mais um jogo memor├ível. ÔÇťMais uma vez jogando perante o nosso torcedor frente ├á um grande advers├írio, multicampe├úo e considerado o principal ÔÇśfavoritoÔÇÖ ao t├ştulo, nossa equipe demonstrou a for├ža do seu trabalho, o poder de supera├ž├úo e a energia da nossa fiel torcida. Fizemos um jogo de alto n├şvel de concentra├ž├úo e intensidade, como hav├şamos planejado. Nossa equipe sabia que a margem de erro teria que ser m├şnima e que a objetividade e a organiza├ž├úo teriam que nortear nosso jogo. Fizemos, ent├úo, um jogo de muita entrega, marcamos forte e erramos pouco defensivamente. Soubemos ÔÇśsofrerÔÇÖ e conter o forte poder de ataque da equipe advers├íriaÔÇŁ.

O treinador destacou ainda que o Mafra Ferromax foi ÔÇśpersonalizado e objetivoÔÇÖ quando da posse da bola. ÔÇťNossos atletas foram briosos e muito determinados na busca desta grande atua├ž├úo e do excelente resultado que fica marcado por ser contra uma das melhores equipes do pa├şs e por ser o primeiro embate contra equipes ga├║chas. Sabemos que apenas transferimos a responsabilidade da vit├│ria para eles no segundo e decisivo confronto, e que l├í eles s├úo ainda mais fortes e ser├í um outro tipo de jogo. Vamos nos preparar bem para todas as adversidades e dificuldades que teremos para tentar, com a mesma aplica├ž├úo, dedica├ž├úo e humildade de sempre,┬á trazer essa hist├│rica classifica├ž├úo.ÔÇŁ

Finalizando, Sandro destacou o comprometimento do time: ÔÇťIndependente do que acontecer neste segundo confronto, a equipe do Mafra Ferromax provou mais uma vez que tem um grupo de trabalho comprometido com a institui├ž├úo e com a sua torcida e que os resultados recentes obtidos fazem com que o time e o projeto comece a ficar conhecidos ├á n├şvel nacional tamb├ęm e isso ├ę muito positivoÔÇŁ, concluiu.

JOGO DE VOLTA

O segundo jogo da rodada acontece no pr├│ximo dia 05 (segunda-feira), a partir das 20h15min, no Gin├ísio C.E.R. Atl├óntico, na cidade de Erechim-RS. Um empate ├ę suficiente para o Mafra Ferromax avan├žar de fase, onde enfrentaria o Horizonte, equipe do Cear├í.

Se perder no tempo normal, o embate segue para a prorroga├ž├úo, onde qualquer resultado positivo classifica uma das equipes. Caso o placar permane├ža empatado, o duelo ser├í decido nos p├¬naltis.