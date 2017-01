Mais um prata da casa continua no Mafra Ferromax

Natural de Mafra-SC, com 19 anos, o jovem Luis Felipe Kalil está no plantel desde o final do mês de fevereiro de 2015, onde durante os testes da primeira peneira da equipe, obteve o melhor rendimento na sua posição

O décimo terceiro nome a compor o plantel do Mafra Ferromax Futsal nesta temporada foi anunciado no início da tarde desta sexta-feira (13). Natural de Mafra-SC, com 19 anos, o jovem Luis Felipe Kalil, conhecido no meio esportivo pelo seu sobrenome, teve seu contrato renovado na equipe.

Atuando na posição de goleiro, o prata da casa está no plantel desde o final do mês de fevereiro de 2015, onde durante os testes da primeira peneira da equipe, entre mais de cem atletas, obteve o melhor rendimento na sua posição.

No ano de 2013, Kalil defendeu as cores da equipe Tuper/Planor, de São Bento do Sul-SC. Em 2014, na mesma cidade, o atleta atuou na Escola de Futebol Guarani (campo).

Entre seus títulos e conquistas, se destacam:

РCampẹo Microrregional da Olesc Sub-16 (2013)

РCampẹo Microrregional dos Joguinhos Abertos de SC Sub-18 (2013)

РCampẹo da Liga Joinvilense Sub-17 / goleiro menos vazado (2014)

РVice-campẹo da Copa Santa Catarina Sub-17 / goleiro menos vazado (2014)

РCampẹo Microrregional dos Joguinhos Abertos de SC Sub-17 (2014)

РCampẹo Regional dos Joguinhos Abertos de SC Sub-17 (2014)

РCampẹo do segundo turno da Primeira Diviṣo de SC (2015)

РVice-campẹo da Primeira Diviṣo de SC (2015)

РVice-campẹo da Etapa Regional dos Jogos Abertos de SC (2016)

РCampẹo da Copa Santa Catarina (2016)

“É com satisfação que continuo fazendo parte da equipe do Mafra Ferromax. Para 2017, continuarei trabalhando com dedicação, me esforçando ao máximo, junto aos meus companheiros, para que consigamos crescer e alcançar todos os objetivos”, comentou Kalil.

O prata da casa se une aos 12 nomes já definidos para o plantel: Dudu (goleiro), Rogério (goleiro), Cleitão (fixo), Fabiano (ala/fixo), Libânio (ala), Lolatto (ala), Marquinhos Carioca (ala/fixo), Murilo (ala), Ruan (ala), Vitinho (ala), André (pivô) e Antonio (pivô), sob o comando do técnico Sandro de Oliveira Colvero, também com contrato renovado.