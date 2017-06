Parceria Aldeia Cerebrar e Prosit Ratskeller elege o “Craque da Galera”

Compartilhar no Facebook

A Trinway/Aldeia Cerebrar, parceira do Mafra Ferromax na temporada de 2017, onde realiza, periodicamente, sob a coordenação de Dartagnan Plothow Camargo, atividades e jogos mentais com o intuito de desenvolver e aprimorar habilidades dentro dos objetivos da equipe mafrense, realizou na partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil, na última terça-feira (30), mais uma vez o “Prêmio Aldeia Cerebrar – O Craque da Galera”.

A VOTAÇÃO

Pela segunda vez, os sócios torcedores puderam, entre todos os atletas relacionados, votar no que consideraram o ‘craque’ do jogo. Além de premiar o atleta considerado o “melhor” em quadra, a votação busca ainda maior integração entre os atletas, sua torcida e os trabalhos da Aldeia Cerebrar.

Com 46% dos votos, o pivô André Ribeiro, foi eleito pela torcida como o melhor jogador da partida, recebendo o “Prêmio Aldeia Cerebrar – O Craque da Galera”.

Como premiação, André foi contemplado com um vale jantar (com acompanhante), gentilmente oferecido pelo Prosit Ratskeller.

SERVIÇO

– O Prosit Ratskeller fica localizado na rua Dr. Getúlio Vargas, nº 05, no centro de Rio Negro-PR. Telefone: (47) 3642-0949.

– Conheça também a Trinway/Aldeia Cerebrar, que está situada na rua Tenente Ary Rauen, nº 1405, Alto de Mafra, Mafra-SC. Telefones: (47) 3642-6358 ou 98497-9934 (WhatsApp). Site: www.trinwaymfa.com/cerebrar.