Prata da casa Ruan Portela segue no Mafra Ferromax Futsal

Diretoria do Mafra Ferromax anunciou no início da tarde desta terça-feira (27), o sétimo nome a compor o plantel de 2017. Natural de Mafra, com 24 anos, jogando na posição de ala, o atleta que teve seu contrato renovado com a equipe mafrense é Ruan Portela.

O prata da casa traz em seu currículo passagem pelos clubes:

– A.A. METISA / Timbó-SC (2008)

РClube Ca̤a & Tiro / Lages-SC (2009 e 2010)

– Clube CPN / Passos-MG (2011/primeiro semestre)

– Vocem / Assis-SP (2011/segundo semestre)

– Mafra Ferromax Futsal / Mafra-SC (2013, 2014 e 2015)

Entre os títulos conquistados ao longo de sua carreira, destacam-se:

РTerceiro lugar da Primeira Diviṣo do Campeonato Estadual (2009)

– Terceiro lugar Fase Estadual dos Joguinhos Abertos SC (2010)

РCampẹo Liga Sul Minas (2011)

РVice-campẹo Paulista do Interior (2011)

РCampẹo Paulista do Interior (2012)

РCampẹo do primeiro turno da Primeira Diviṣo de SC (2014)

РCampẹo da Fase Regional dos Jogos Abertos de SC (2014)

РVice-campẹo da Copa Santa Catarina (2014)

РCampẹo do segundo turno da Primeira Diviṣo de SC (2015)

РVice-campẹo da Primeira Diviṣo de SC (2015)

РVice-campẹo da Etapa Regional dos Jogos Abertos de SC (2016)

РCampẹo da Copa Santa Catarina (2016)

Para Ruan, renovar contrato com a equipe mafrense pela quinta temporada representa um crescimento constante, onde os objetivos estão sendo alcançados: “Espero em 2017 conseguir todos os objetivos almejados, continuar colocando o nome na história do Mafra Ferromax, e levar cada vez mais adiante esse projeto que é tão importante para a torcida e a cidade”, afirmou o prata da casa.