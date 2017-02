Pré-temporada da Escolinha Mafra Ferromax/DME inicia no dia 06 de fevereiro

O mês de fevereiro inicia movimentado nas categorias de base do Mafra Ferromax Futsal: na segunda-feira, dia 06, serão retomadas as atividades da Escolinha Mafra Ferromax/DME, a qual continuará proporcionando treinamento gratuito para jovens atletas nas categorias sub-07, sub-09, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17/18.

As atividades da escolinha terão como coordenador Luiz Eduardo Petreça (Luizinho), que também ministrará treinamentos. Junto com ele, Sandro de Oliveira Colvero (técnico da equipe) e Geison João Buch (auxiliar da comissão técnica e treinador da equipe feminina), todos capacitados e aptos em suas funções, também atuarão nos treinamentos das categorias de base, que continuam em parceria com a Prefeitura de Mafra, através do Departamento Municipal de Esportes (DME).

COMO SERÁ A PRÉ-TEMPORADA?

A pré-temporada da Escolinha Mafra Ferromax/DME será realizada no Ginásio de Esportes Wilson Buch entre os dias 06 e 10 de fevereiro, para nascidos entre os anos de 1999 e 2012, dentro das suas respectivas categorias. Nesta fase do projeto, não será necessária inscrição dos alunos.

O QUE É NECESSÁRIO?

Para participar da Escolinha Mafra Ferromax/DME, é necessário: ser nascido entre os anos 1999 e 2012, comparecer nos horários de sua respectiva categoria no Ginásio de Esportes Wilson Buch e estar com vestimenta adequada para a prática esportiva.

HORÁRIOS

Segunda-feira

– Sub-11 (nascidos em 2006 e 2007): das 13h30min à s 14h45min (técnico Geison)

– Sub-13 (nascidos em 2004 e 2005): das 14h45min à s 16h (técnico Geison)

Terça-feira

– Sub-13 (nascidos em 2004 e 2005): das 8h à s 9h15min (técnico Luizinho)

– Sub-11 (nascidos em 2006 e 2007): das 9h15min à s 10h30min (técnico Luizinho)

– Sub-15 (nascidos em 2002 e 2003): das 13h30min à s 14h45min (técnico Geison)

– Sub-17/18 (nascidos em 2002 e 2003): das 14h45min à s 16h (técnico Sandro)

– Sub-07 (nascidos em 2010, 2011 e 2012): das 18h à s 19h (técnicos Luizinho/Geison)     Â

Quarta-feira

– Sub-09 (nascidos em 2008 e 2009): das 8h30min à s 9h45min (técnico Luizinho)

– Sub-11 (nascidos em 2006 e 2007): das 13h30min à s 14h45min (técnico Geison)

– Sub-13 (nascidos em 2004 e 2005): das 14h45min à s 16h (técnico Geison)

– Sub-09 (nascidos em 2008 e 2009): das 18h à s 19h (técnico Luizinho)

Quinta-feira

– Sub-13 (nascidos em 2004 e 2005): das 8h à s 9h15min (técnico Luizinho)

– Sub-11 (nascidos em 2006 e 2007): das 9h15min à s 10h30min (técnico Luizinho)

– Sub-15 (nascidos em 2002 e 2003): das 13h30min à s 14h45min (técnico Geison)

– Sub-17/18 (nascidos em 1999, 2000 e 2001): das 14h45min à s 16h (técnico Sandro)

– Sub-07 (nascidos em 2010, 2011 e 2012): das 18h à s 19h (técnicos Luizinho/Geison)     Â

Sexta-feira

– Sub-09 (nascidos em 2008 e 2009): das 8h30min à s 9h45min (técnico Geison)

– Sub-09 (nascidos em 2008 e 2009): das 18h à s 19h (técnico Luizinho)

– Sub-13 (nascidos em 2004 e 2005): das 19h à s 20h (técnico Luizinho)

Sábado

Treinamento para goleiros, conforme detalhes a serem discutidos na reunião com pais e responsáveis agendada para 11/02.

– Sub-07, sub-09 e sub-11: das 8h à s 9h15min

– Sub13, sub-15 e sub-17/18: das 9h15min à s 10h30min

REUNIÃO

No sábado, 11 de fevereiro, às 10h, no Ginásio de Esportes Wilson Buch, acontece uma reunião com pais e responsáveis dos atletas de todas as categorias da Escolinha Mafra Ferromax/DME.

Na ocasião, será feita uma explanação sobre o funcionamento da escolinha durante o ano, logística de uniformes, competições entre outros assuntos.

SELETIVA

Devido ao limite das vagas e a grande demanda, também no dia 11 de fevereiro, às 15h, no Ginásio de Esportes Wilson Buch, será realizada uma seletiva para as categorias sub-09, sub-13 e sub-17/18.